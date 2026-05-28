Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku


28. 5. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.

Půta obvinění od počátku odmítal, rozhodnutí státní zástupkyně vnímá jako zadostiučinění. „Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři. Od začátku prověřování jsem věděl, že jsem se žádného trestného činu nedopustil,“ sdělil hejtman.

Oznámení o zahájení stíhání obdržel Půta loni 15. října. Tehdy se vyjádřil, že obvinění navazuje na akci policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem. Tato větev se týkala přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele Diama. „Za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek,“ řekl tehdy Půta. Obvinění považoval za nesmyslné, argumentoval také tím, že naopak činil kroky, aby ředitel Diama zůstal ve funkci.

Hejtmanovi právníci už dříve upozornili, že pokud se událost stala tak, jak policie popisuje, šlo by o „nepřímé úplatkářství“, kdy je úplatek nabídnut až ex post jako odměna za nějakou činnost. Na to se ale podle nich oznamovací povinnost nevztahuje. Hejtman obvinění vnímal jako další pokus „za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat“.

Liberecký hejtman figuruje i v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř sto milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.

Ten loni v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a padesátitisícovou pokutu. Na místě se odvolal, vrchnímu soudu byl zaslán spis k projednání tento týden ve středu.

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Zemřel jeden z „Cimrmanů" Jan Hraběta

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

V Brně ukazují pravěké rytiny a nové nálezy

Moravské zemské muzeum vystavilo v Pavilonu Anthropos nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních deseti let. Dominuje rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až patnáct tisíc let.
Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
Sdílené hračky na hřištích nesou rizika

Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad, hrozí kvůli nim riziko poranění, nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.
VideoZlín patří filmům pro děti a mládež. Přivítá Gillena a ocení ředitele Déčka

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Soutěžní přehlídka nabídne tři sta snímků z téměř šedesátky zemí. V programu mimo jiné připomene výročí narození scenáristy Miloše Macourka či založení zlínských filmových ateliérů. K zahraničním hostům patří irský herec Aidan Gillen, známý ze seriálů Hra o trůny a Gangy z Birminghamu. Čestný Zlatý střevíček dostanou výkonný ředitel Déčka Petr Koliha, herec Petr Kostka a také Hurvínek.
Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně novou halu. Reaguje na růst zakázek

Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně na Zlínsku novou halu. Plánuje ji využívat k servisu a výrobě vozidel. Nové zázemí vyšlo na 28 milionů korun. Státní podnik stavbou reaguje na růst zakázek a potřeby trhu. Techniku dodává především české armádě. Ústav vlastní také část areálu muničních skladů ve Vrběticích. V jedné z hal tam společnost Colt CZ Defence Solutions kompletuje granáty pro českou armádu.
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
Krizovou pomoc pro děti i rodiny má olomoucká charita nově pod jednou střechou

Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.
