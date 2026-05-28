Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
Půta obvinění od počátku odmítal, rozhodnutí státní zástupkyně vnímá jako zadostiučinění. „Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři. Od začátku prověřování jsem věděl, že jsem se žádného trestného činu nedopustil,“ sdělil hejtman.
Oznámení o zahájení stíhání obdržel Půta loni 15. října. Tehdy se vyjádřil, že obvinění navazuje na akci policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem. Tato větev se týkala přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele Diama. „Za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek,“ řekl tehdy Půta. Obvinění považoval za nesmyslné, argumentoval také tím, že naopak činil kroky, aby ředitel Diama zůstal ve funkci.
Hejtmanovi právníci už dříve upozornili, že pokud se událost stala tak, jak policie popisuje, šlo by o „nepřímé úplatkářství“, kdy je úplatek nabídnut až ex post jako odměna za nějakou činnost. Na to se ale podle nich oznamovací povinnost nevztahuje. Hejtman obvinění vnímal jako další pokus „za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat“.
Liberecký hejtman figuruje i v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř sto milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.
Ten loni v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a padesátitisícovou pokutu. Na místě se odvolal, vrchnímu soudu byl zaslán spis k projednání tento týden ve středu.