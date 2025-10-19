Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi, sdělila předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková. Půta, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, je předsedou hnutí. Klub zastupitelů ANO, který je v kraji v opozici, už hejtmana kvůli dalšímu stíhání vyzval k rezignaci. S koaličním partnerem SPOLU se SLK sejde v pondělí.
Sněm podporuje Půtu v setrvání ve funkci libereckého hejtmana. „O dalším postupu budeme primárně jednat s koaličním partnerem, zatím jsme se nesešli,“ doplnila Červinková.
V čele kraje stojí od posledních voleb koalice SLK a SPOLU, v zastupitelstvu mají většinu 25 ze 45 hlasů. Současná krize není pro koalici první zkouškou, ohrožena byla už v únoru, kdy byl Půta nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Koalice tehdy vydržela a Půta přestál hlasování o odvolání z pozice hejtmana v krajském zastupitelstvu.
Půta ve čtvrtek informoval zastupitelské kluby i média, že dostal do datové schránky oznámení o zahájení stíhání. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění Půta odmítá a považuje ho za další pokus něco na něj za každou cenu najít a politicky a společensky ho dehonestovat. O svém dalším postupu chce informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října.
Stíhání čtyř osob
Policie stíhá i další lidi. Náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřina Doušová Půtovo stíhání potvrdila, hrozí mu až tři roky vězení. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej České televizi sdělil, že centrála v případu zahájila v posledních dnech stíhání čtyř lidí. „Tři osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení a jedna osoba je stíhána pro trestný čin neoznámení trestného činu,“ uvedl.
Půta byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal.