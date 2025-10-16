Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení trestního stíhání dostal ve středu do své datové schránky. Podle policie měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Novináře o tom ve čtvrtek informoval sám Půta, který obvinění odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj „něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat“.
Policie kromě Půty stíhá i další osoby. Více podle náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřiny Doušové nelze sdělit, neboť si další obvinění nepřevzali usnesení o zahájení trestního stíhání. Potvrdila také, že policie zahájila trestní stíhání hejtmana s ohledem na to, že o tom sám informoval. Hrozí mu až tři roky vězení.
Mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej sdělil ČT, že centrála v tomto případu zahájila v posledních dnech stíhání celkem čtyř lidí. „Tři osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení a jedna osoba je stíhána pro trestný čin neoznámení trestného činu,“ uvedl v SMS.
Podáme stížnost, avizuje Půta
Obvinění podle Půty navazuje na akci policie, kdy mu loni v dubnu zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem. „Následně jsem podal vysvětlení k mé účasti na přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a ohledně mé údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele Diama, za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek,“ doplnil hejtman.
Skutečnost je podle něj opačná. „Činil jsem kroky, aby ředitel Diama zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí. Text obvinění nyní studují mí právníci, ale rozhodně proti němu podáme stížnost, protože ho považujeme za nesmyslné. Konkrétnější být nemohu, mám povinnost mlčenlivosti,“ dodal Půta.
Liberecká korupční kauza je rozdělená na tři části, podle dostupných informací policie už dřív obvinila deset lidí – politiky, úředníky a podnikatele. První dvě větve se týkají zejména Liberce. V první, která je spojená se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací, je obviněno šest lidí – úředníků a podnikatelů.
Ve druhé větvi policie podezírá dva bývalé náměstky primátora Liberce z toho, že zneužili svou funkci k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice. Obviněni jsou bývalí náměstci Petr Židek (dříve ODS) a Jiří Šolc (zvolen za ANO) a dva podnikatelé, všichni vinu odmítají.
Ve třetí větvi, v níž vypovídal loni v dubnu i Půta, zatím státní zastupitelství oficiálně nepotvrdilo, že by byl někdo obviněn, ani čeho se tato část kauzy týká. Není tak zcela jisté, zda aktuálně zahájená trestní stíhání jsou v této věci. Ze čtvrtečního vyjádření hejtmana ale vyplývá, že nejspíš ano. „Jelikož předpokládám, že se obvinění proti mně dostane do médií, stejně jako tomu bylo doposud vždy, tak doplňuji, že skupina lidí, která mě měla uplácet ohledně Diama, je zároveň obviněna, že mě chtěla uplácet v případě přípravy výstavby FVE v Ralsku,“ uvedl v prohlášení.
Obvinění, které Půta obdržel ve středu, podle něj podepsal tentýž policista, který ho obvinil z braní úplatků v případu kostela Máří Magdalény.
Půta plánuje informovat o dalším postupu
Půta ve čtvrtek ráno o aktuální situaci informoval klub Starostů pro Liberecký kraj a předsedy ostatních zastupitelských klubů. „O tom, jak budu dále postupovat, jsem se ještě nerozhodl. Situaci musím probrat nejen s kolegy politiky, ale také v rodině, se svými nejbližšími spolupracovníky i se svými právníky,“ uvedl hejtman s tím, že o dalším postupu bude informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října ve 14 hodin.
Předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová nevidí pro Půtu jinou možnost než rezignaci. „Je to můj osobní názor, ale je odsouzený a teď nově trestně stíhaný, myslím si, že už to je neudržitelné,“ uvedla. Nejde podle ní ale o názor zastupitelského klubu, ten teprve bude jednat.
Předseda Starostů a ministr vnitra Vít Rakušan ve čtvrtek uvedl, že věří, že Půta prokáže svou nevinu podobně jako v případě předchozího obvinění.
Liberecký hejtman figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za sto milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných lidí včetně Půty a také čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným.
Za to, že formou protislužby přijal úplatek třicet tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu padesát tisíc korun, na místě se odvolal.