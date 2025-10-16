Souhrn dne
Senát schválil ústavní soudce | Rozsudky ve sporech SPD se státem | Půta obviněn Zobrazit

Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu


16. 10. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) k obvinění z neoznámení trestného činu
Zdroj: ČT24

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení trestního stíhání dostal ve středu do své datové schránky. Podle policie měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Novináře o tom ve čtvrtek informoval sám Půta, který obvinění odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj „něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat“.

Policie kromě Půty stíhá i další osoby. Více podle náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřiny Doušové nelze sdělit, neboť si další obvinění nepřevzali usnesení o zahájení trestního stíhání. Potvrdila také, že policie zahájila trestní stíhání hejtmana s ohledem na to, že o tom sám informoval. Hrozí mu až tři roky vězení.

Mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej sdělil ČT, že centrála v tomto případu zahájila v posledních dnech stíhání celkem čtyř lidí. „Tři osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení a jedna osoba je stíhána pro trestný čin neoznámení trestného činu,“ uvedl v SMS.

Podáme stížnost, avizuje Půta

Obvinění podle Půty navazuje na akci policie, kdy mu loni v dubnu zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem. „Následně jsem podal vysvětlení k mé účasti na přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a ohledně mé údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele Diama, za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek,“ doplnil hejtman.

Skutečnost je podle něj opačná. „Činil jsem kroky, aby ředitel Diama zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí. Text obvinění nyní studují mí právníci, ale rozhodně proti němu podáme stížnost, protože ho považujeme za nesmyslné. Konkrétnější být nemohu, mám povinnost mlčenlivosti,“ dodal Půta.

Půta ve sněmovních volbách kandidovat nebude
Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)

Liberecká korupční kauza je rozdělená na tři části, podle dostupných informací policie už dřív obvinila deset lidí – politiky, úředníky a podnikatele. První dvě větve se týkají zejména Liberce. V první, která je spojená se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací, je obviněno šest lidí – úředníků a podnikatelů.

Ve druhé větvi policie podezírá dva bývalé náměstky primátora Liberce z toho, že zneužili svou funkci k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice. Obviněni jsou bývalí náměstci Petr Židek (dříve ODS) a Jiří Šolc (zvolen za ANO) a dva podnikatelé, všichni vinu odmítají.

Ve třetí větvi, v níž vypovídal loni v dubnu i Půta, zatím státní zastupitelství oficiálně nepotvrdilo, že by byl někdo obviněn, ani čeho se tato část kauzy týká. Není tak zcela jisté, zda aktuálně zahájená trestní stíhání jsou v této věci. Ze čtvrtečního vyjádření hejtmana ale vyplývá, že nejspíš ano. „Jelikož předpokládám, že se obvinění proti mně dostane do médií, stejně jako tomu bylo doposud vždy, tak doplňuji, že skupina lidí, která mě měla uplácet ohledně Diama, je zároveň obviněna, že mě chtěla uplácet v případě přípravy výstavby FVE v Ralsku,“ uvedl v prohlášení.

Obvinění, které Půta obdržel ve středu, podle něj podepsal tentýž policista, který ho obvinil z braní úplatků v případu kostela Máří Magdalény.

Půta plánuje informovat o dalším postupu

Půta ve čtvrtek ráno o aktuální situaci informoval klub Starostů pro Liberecký kraj a předsedy ostatních zastupitelských klubů. „O tom, jak budu dále postupovat, jsem se ještě nerozhodl. Situaci musím probrat nejen s kolegy politiky, ale také v rodině, se svými nejbližšími spolupracovníky i se svými právníky,“ uvedl hejtman s tím, že o dalším postupu bude informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října ve 14 hodin.

Předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová nevidí pro Půtu jinou možnost než rezignaci. „Je to můj osobní názor, ale je odsouzený a teď nově trestně stíhaný, myslím si, že už to je neudržitelné,“ uvedla. Nejde podle ní ale o názor zastupitelského klubu, ten teprve bude jednat.

Předseda Starostů a ministr vnitra Vít Rakušan ve čtvrtek uvedl, že věří, že Půta prokáže svou nevinu podobně jako v případě předchozího obvinění.

Nepravomocně odsouzený hejtman Půta ustál hlasování o odvolání
Liberecký hejtman Martin Půta na zasedání zastupitelstva Libereckého kraje

Liberecký hejtman figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za sto milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných lidí včetně Půty a také čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným.

Za to, že formou protislužby přijal úplatek třicet tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu padesát tisíc korun, na místě se odvolal.

Výběr redakce

Senát schválil nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce

Senát schválil nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce

10:13Aktualizovánopřed 39 mminutami
Vnitro porušilo práva SPD, když ho zařadilo do jedné ze zpráv o extremismu, potvrdil odvolací soud

Vnitro porušilo práva SPD, když ho zařadilo do jedné ze zpráv o extremismu, potvrdil odvolací soud

10:33Aktualizovánopřed 56 mminutami
Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu

Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu

11:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU posílí svou obranu, projekty začnou příští rok

EU posílí svou obranu, projekty začnou příští rok

14:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Předložení rozpočtu by bylo vstřícným gestem, míní Pavel

Předložení rozpočtu by bylo vstřícným gestem, míní Pavel

09:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Některé indické rafinerie se chystají na odklon od ruské ropy, píše Reuters

Některé indické rafinerie se chystají na odklon od ruské ropy, píše Reuters

12:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Izrael identifikoval další těla rukojmí. Jedno patří ženě

Izrael identifikoval další těla rukojmí. Jedno patří ženě

08:30Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Rozpočtová rada má výhrady k návrhu státního rozpočtu kvůli dopravě i příjmům

Rozpočtová rada má výhrady k návrhu státního rozpočtu kvůli dopravě i příjmům

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Kvůli zaběhnutému psovi stála v Praze několik hodin většina linky metra A

Zaběhnutý pes ve čtvrtek dopoledne na téměř šest hodin zastavil provoz pražského metra na velké části linky A, která je spojnicí k letišti nebo motolské nemocnici. Policistům a hasičům se podařilo psa, kterému dali pracovní jméno Metrouš, odchytit zhruba dvě hodiny po poledni ve stanici Malostranská. Mezi stanicemi Náměstí Míru a Nemocnice Motol částečně jezdily náhradní autobusy.
14:24Aktualizovánopřed 28 mminutami

Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení trestního stíhání dostal ve středu do své datové schránky. Podle policie měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Novináře o tom ve čtvrtek informoval sám Půta, který obvinění odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj „něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat“.
11:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po střelbě ve Smržovce na Jablonecku jsou dva mrtví a jeden zraněný

Ve čtyřtisícové Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, dva lidé zemřeli a jeden utrpěl těžké zranění. Policie podezřelého zadržela. Střílelo se poblíž školního areálu. Regionální mluvčí policie Klára Jeníčková sdělila, že se základní školou ale střelba nijak nesouvisí a byla mimo její areál.
15:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudky v případu exploze muničního skladu v Bílině

Případem výbuchu v muničním skladu v Bílině se musí znovu zabývat Okresní soud v Teplicích. Ten loni v této souvislosti osvobodil dvojici bývalých příslušníků pyrotechnické služby policie. Krajský soud v Ústí nad Labem teď ale osvobozující rozsudky zrušil, zjistila ČT. K explozi došlo v září 2020, nikdo se nezranil. Žalobce dvojici viní z toho, že nebyla dodržena pravidla při nakládání s nalezenou municí.
před 1 hhodinou

Na Praděd se vrátila důležitá meteorologická stanice

Po více než čtvrtstoletí se na vrchol Pradědu v Jeseníkách vrátila profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Přesunula se tam ze Šeráku kvůli lepším technickým podmínkám a rozšíření měření o kvalitu ovzduší. Důležitá budou i měření srážek pro hydrologické předpovědi.
před 1 hhodinou

U mladistvého obžalovaného z vraždy prodavaček chce žalobkyně deset let vězení

U mladistvého obžalovaného z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové byla zjištěna sexuální deviace agresivní sadismus, oznámila po skončení dokazování u Krajského soudu v Hradci Králové státní zástupkyně Lucie Žabková. Navrhla pro něj trest odnětí svobody při horní desetileté hranici trestní sazby. Krajský soud vynese rozsudek 24. října.
13:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Soud nepravomocně uložil za vraždu novorozeňat dvacet let vězení

Krajský soud v Hradci Králové uložil třicetileté ženě z Rychnovska za dvojnásobnou vraždu novorozeňat dvacet let vězení. K činu se přiznala, prohlásila vinu. Ostatky obou novorozeňat policie postupně našla v ženině bydlišti. Obě děti byly její, porodila je v rozmezí několika let, těhotenství a porody tajila. V době činů byla závislá na drogách. Žena má i další děti. Obžalované hrozil i výjimečný trest, který navrhovala státní zástupkyně. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu na odvolání.
11:19Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Soud zamítl žalobu Obory Obelisk proti CHKO Soutok

Městský soud v Praze zamítl žalobu Obory Obelisk, kterou obora podala v souvislosti s vyhlašováním chráněné krajinné oblasti (CHKO) na soutoku Moravy a Dyje. Zřízení CHKO Soutok schválila vláda v lednu, vznikla od 1. července. Území patří k největším komplexům lužních lesů ve střední Evropě. Soud už řadu žalob proti vzniku CHKO zamítl, některá rozhodnutí potvrdil Nejvyšší správní soud v Brně.
před 9 hhodinami
Načítání...