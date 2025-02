Půta ve sněmovních volbách kandidovat nebude

„Já jsem od první chvíle přesvědčený o tom, že ani v obvinění, ani v obžalobě, ani v trestním spisu nejsou žádné důkazy, které by vůbec měly vést k tomu, že by jakékoliv trestní stíhání mělo být zahájeno,“ prohlásil Půta, který tvrdí, že je „odsouzen za něco, co neudělal“.

Půta byl nepravomocně odsouzen za to, že formou protislužby přijal úplatek třicet tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého. Půta již uvedl, že se odvolá.

Kauza trvá už jedenáct let. „Já jsem se před deseti a půl lety rozhodl, že odstoupím tehdy z pozice předsedy hnutí STAN, stáhl jsem se do regionální politiky a musím otevřeně říct, že jsem na začátku trochu naivně čekal, že se to nedorozumění nějak vysvětlí, že ten soud bude rychlý. Kdyby mi někdo řekl, že to bude trvat deset dlouhých let, tak bych mu rozhodně nevěřil,“ zdůraznil hejtman.