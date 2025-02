Hnutí STAN věří, že hejtman Půta nakonec v korupční kauze prokáže svou nevinu

Hnutí STAN předpokládá, že se liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) odvolá proti rozsudku soudu, který ho uznal vinným v korupční kauze. Věří tomu, že nakonec prokáže svou nevinu, sdělila mluvčí strany Sára Beránková. Jaké budou další Půtovy kroky, nechce hnutí komentovat, je to podle něj rozhodnutí, které musí hejtman udělat sám. Před dvěma týdny Půta uvedl, že se ještě nerozhodl, zda bude kandidovat do letošních sněmovních voleb.

„Rozhodnutí soudu nás mrzí, Martin Půta už byl ve stejné věci jednou zproštěn obvinění, předpokládáme, že se proti rozsudku odvolá, a věříme, že svou nevinu nakonec prokáže,“ sdělila Beránková. „Jaké budou teď jeho další kroky coby hejtmana, nebudeme komentovat, je to rozhodnutí, které musí udělat on sám,“ dodala.

Kupka dopad rozsudku na vládní koalici neočekává

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) novinářům před jednáním vlády řekl, že s ohledem na to, jak dlouho kauza trvá, znamená rozsudek posun v celém procesu. „Já se chci také seznámit s tím, co soud konstatoval přesně. A samozřejmě záleží také na tom, jaké budou další kroky i z hlediska odvolání Martina Půty,“ vysvětlil. Nepředpokládá, že by měl rozsudek dopad na vládní koalici. „Martin Půta není koneckonců členem vlády,“ dodal.

„Je to věc jednak pana Půty jako hejtmana, jak se k tomu postaví, je to potom také věc kolegů z hnutí STAN,“ řekl k rozsudku předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný.

„Pokud soud uznal pana hejtmana vinným, tak by z toho měl vyvodit svoji zodpovědnost a měl by rezignovat,“ míní poslanec David Pražák (ANO).

Kauza je spojená s dvěma projekty společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za sto milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Státní zástupce pro obžalované žádal tresty od podmínek po 7,5 roku vězení, obhájci navrhli zproštění obžaloby. Půtovi státní zástupce navrhl trest 3,5 roku vězení a zákaz činnosti na pozicích spojených s rozhodováním o veřejných zakázkách na pět let. Hejtman od počátku odmítal, že by se dopustil korupčního jednání.