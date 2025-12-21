Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR


21. 12. 2025

Devět lidí zemřelo a deset dalších utrpělo zranění při střelbě, kterou rozpoutali v noci na neděli neznámí zločinci před nočním podnikem poblíž jihoafrického Johannesburgu, uvedl podle agentury Reuters místní zpravodajský web SABC News. Policisté po útočnících pátrají, motiv krveprolití zatím není jasný.

Cílem útoku se stal podnik KwaNoxolo ve městě Bekkersdal ležícím asi 40 kilometrů západně od Johannesburgu. Podle nepotvrzených zpráv začali útočníci náhodně střílet na lidi, kteří byli v tu chvíli před podnikem.

Policejní komisař Fred Kekana podle webu uvedl, že jde o velký případ a pracuje na něm jak místní, tak státní policie.

Případy hromadné střelby v JAR se podle policie často odehrávají v nelegálních barech. Při podobném útoku poblíž Pretorie zastřelili začátkem prosince útočníci jedenáct lidí.

Střelby jsou v zemi časté a obvykle souvisí s násilím gangů a alkoholem. Jihoafrická republika se řadí mezi státy s největší mírou vražd. Podle údajů policie bylo mezi dubnem a zářím v zemi každý den zabito přibližně 63 lidí.

Trump lživě obviňoval Jihoafričany z genocidy bělochů
Americký prezident Donald Trump a jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa

