Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují opoziční demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů, kterým Spojené státy čelí. Zároveň řekla, že Trumpova imigrační politika „roztrhává rodiny“ a že prezident ničí pověst USA jakožto „dobré síly“.
Spanbergerová v reakci na Trumpův projev, v němž prezident vyzdvihoval zejména ekonomické úspěchy, uvedla, že má pro voliče tři otázky. Zeptala se jich, zda podle nich prezident pracuje na tom, aby se snížily životní náklady, zda si myslí, že Američané se doma i ve světě těší většímu bezpečí a za třetí, zda pro ně prezident skutečně pracuje. Poznamenala, že odpověď na všechny tři otázky je „ne“.
Guvernérčin projev tak zřejmě naznačuje, na co se demokraté zaměří v nadcházejících podzimních volbách do Kongresu.
Spanbergerová: Trump lhal a hledal obětní beránky
Podle Spanbergerové Trump nebyl v projevu upřímný. „Dnes (v úterý) večer prezident dělal to, co dělá vždycky,“ uvedla guvernérka. „Lhal, hledal obětní beránky, odváděl pozornost a nenabídl žádná skutečná řešení naléhavých problémů naší země, z nichž mnohé sám aktivně zhoršuje.“
Spanbergerová, která loni vyhrála volby ve Virginii mimo jiné na základě příslibu, že pomůže snížit životní náklady, kritizovala Bílý dům za to, že se nezabývá prudkým nárůstem výdajů milionů Američanů.
Stanice CNN také připomněla, že guvernérka v minulosti působila v americké Ústřední zpravodajské službě (CIA) a její komentáře o bezpečnosti jsou významné mimo jiné proto, že kritizovala výzvy některých demokratů ke snížení výdajů na policii.
Ostře se guvernérka v reakci na projev vymezila mimo jiné proti tvrdým zákrokům agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE), které jsou součástí Trumpovy snahy deportovat co nejvíce přistěhovalců, kteří do USA přišli nelegálně. „Náš prezident nám dnes (v úterý) večer řekl, že se těšíme většímu bezpečí, protože tito agenti zatýkají matky a zadržují děti. Zamyslete se nad tím.“
Padilla: Trumpovy imigrační praktiky jsou nezákonné
Trumpovu migrační politiku ve španělskojazyčné demokratické reakci na republikánův projev kritizoval také kalifornský senátor Alex Padilla.
Poznamenal, že je potomkem mexických imigrantů a Trumpovy imigrační praktiky označil za nezákonné. S odkazem na nadcházející volby senátor prohlásil, že Američané budou mít v listopadu možnost zvolit „skutečnou změnu“ a namísto rozdělování a lží hlasovat pro jednotu a pravdu.