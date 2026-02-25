Pád části střechy úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

Jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění při pádu části střechy z budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska, informovala slovenská policie, podle níž na místě zasahují všechny záchranné složky. Bližší podrobnosti k neštěstí policisté neuvedli.
„Dnes (ve středu) v dopoledních hodinách došlo v Komárnu v Zahradnické ulici k pádu části střechy z budovy klientského centra. Podle dosud zjištěných informací přišla o život jedna osoba a jedna osoba byla zraněna,“ uvedla policie, podle níž byl na místo vyslán i záchranářský vrtulník.
Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) oznámil, že směřuje na místo tragédie. Původně se měl účastnit výjezdního jednání vlády na západním Slovensku.
Podle webu ministerstva vnitra v budově sídlí okresní ředitelství policie, ale také dopravní inspektorát i některé další odbory okresního úřadu.
Klientská centra na Slovensku slouží kromě jiného lidem, kteří například vyřizují nový občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas nebo ohlašují prodej svého vozidla.