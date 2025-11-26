Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čtyři lidé včetně tří dětí zemřeli při nočním požáru rodinného domu na jihu Slovenska. Informovala o tom tamní policie. Příčinu tragédie úřady vyšetřují.

Podle televize Joj jsou oběťmi požáru ve vesnici Kozárovce nedaleko Levic matka a její tři potomci ve věku od čtyř do osmi let. Televize s odvoláním na vyjádření místních obyvatel uvedla, že dalšímu dítěti se z hořícího domu podařilo uprchnout.

Hasiči na místě zasahovali několik hodin. Střecha domu se během požáru zřítila. Příčina neštěstí je v současnosti předmětem vyšetřování. Policie v dané věci zahájila trestní stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení, píše web Pravda.sk.

Podobná neštěstí nejsou na Slovensku ojedinělá. Například před dvěma týdny si životy dvou dětí vyžádal požár provizorního příbytku na východním Slovensku. Letos v březnu rovněž na východě země zemřelo při požáru pět lidí včetně čtyř dětí.

Ruský útok na Záporoží zranil 18 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými střelami a 90 drony, protivzdušná obrana 72 z nich zlikvidovala, uvedlo ukrajinské letectvo. Vzdušné síly zároveň uvedly, že evidují zásahy střelami a drony na deseti blíže neupřesněných místech a že útok pokračuje. Ukrajina podle telegramového kanálu Astra zasáhla závod VNIIR-Progress v Čeboksarech, kde se vyrábí elektrická zařízení. Kyjev i Moskva hlásí zraněné.
před 15 mminutami

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
08:58Aktualizovánopřed 28 mminutami

Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

Čtyři lidé včetně tří dětí zemřeli při nočním požáru rodinného domu na jihu Slovenska. Informovala o tom tamní policie. Příčinu tragédie úřady vyšetřují.
před 1 hhodinou

Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

Nejméně sedmnáct mrtvých, šest pohřešovaných a více než padesát zraněných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které postihly indonéský ostrov Sumatra. O novém počtu obětí a zraněných informovala agentura AP. Velká voda přinesla oběti také v Thajsku a Malajsii.
před 1 hhodinou

Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

Prezident Spojených států Donald Trump tvrdí, že Rusko souhlasilo s některými ústupky v americko-ruském plánu pro zastavení ruské války na Ukrajině. Popsal je přitom jen jako to, že Moskva přestane bojovat a nezabere další území. Trump také řekl, že už netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Ukrajiny očekával souhlas s plánem. Moskva dává opakovaně najevo, že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
01:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Indie tiše hromadí síly u své „Achillovy paty“

Indie zdvojnásobila bezpečnostní opatření v oblasti Siligurského koridoru, který je považován za její „Achillovu patu“, a hromadí síly podél východní hranice. Nové Dillí tak reaguje na vojenské aktivity Číny a Bangladéše a sbližování Dháky s Islámábádem i Pekingem. Zájem o zajištění strategické oblasti ještě vzrostl po nedávném výbuchu v Dillí.
06:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Dobrovolníci z libanonské charity shání léky pro potřebné

Charita Roye Tohmého v Libanonu bojuje s chudobou a pomáhá v zemi se vším, na co tamní úřady samy nestačí. Potřebným například poskytuje bezplatné služby praktického lékaře. Její dobrovolníci zřídili vlastní charitativní kliniku a do země rovněž přivážejí léky od dárců ze zahraničí – často se jedná už o načatá balení. S povděkem si i pro ně přicházejí lidé, kteří ještě před pár lety žili na podobné úrovni jako průměrní Východoevropané. Poslední ranou v řadě krizí byla pro Libanon válka proti Izraeli, do které celou zemi svou agresí zatáhlo šíitské hnutí Hizballáh. Konflikt skončil v roce 2024 křehkým příměřím.
před 4 hhodinami

Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády

Tchaj-wan chce pro příští roky rozšířit stávající obranný rozpočet o 40 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 833 miliard korun). Podle agentury AFP to oznámil tchajwanský prezident Laj Čching-te, podle kterého je to snaha ochránit ostrov před možnou čínskou invazí. Čína mezitím podle agentury Reuters varovala, že rozdrtí „jakékoli snahy o zahraniční vměšování“. Peking považuje demokratický Tchaj-wan za svou „vzbouřenou provincii“.
před 5 hhodinami
