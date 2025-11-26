Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

Čtyři lidé včetně tří dětí zemřeli při nočním požáru rodinného domu na jihu Slovenska. Informovala o tom tamní policie. Příčinu tragédie úřady vyšetřují.
Podle televize Joj jsou oběťmi požáru ve vesnici Kozárovce nedaleko Levic matka a její tři potomci ve věku od čtyř do osmi let. Televize s odvoláním na vyjádření místních obyvatel uvedla, že dalšímu dítěti se z hořícího domu podařilo uprchnout.
Hasiči na místě zasahovali několik hodin. Střecha domu se během požáru zřítila. Příčina neštěstí je v současnosti předmětem vyšetřování. Policie v dané věci zahájila trestní stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení, píše web Pravda.sk.
Podobná neštěstí nejsou na Slovensku ojedinělá. Například před dvěma týdny si životy dvou dětí vyžádal požár provizorního příbytku na východním Slovensku. Letos v březnu rovněž na východě země zemřelo při požáru pět lidí včetně čtyř dětí.