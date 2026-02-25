Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

Nejméně čtyři lidé přišli o život při ruském bombardování vesnice v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, oznámili záchranáři. V sousední Dněpropetrovské oblasti pátrají po čtyřech osobách, jež mohou být pod troskami domu zasaženého ruskými řízenými leteckými bombami, uvedl šéf oblastní správy Mykola Lukašuk.
Už v úterý ruské bomby zabily 89letou ženu a 71letého muže. Dalších pět lidí bylo zraněno. Ruský dron na jiném místě zranil 61letého muže, dodal Lukašuk. K evakuaci opět vyzval obyvatele obcí ohrožených ruskými leteckými pumami a drony.
„Rusové okolo 22:00 hodin (21:00 SEČ) zahájili nálety na jednu z vesnic v Záporožském okrese. V důsledku byl na jedné adrese zničen obytný dům. Záchranáři z trosek vyprostili těla tří lidí. Na jiném místě byl poškozen dvoupatrový obytný dům. Záchranáři z ruin vyprostili lidské tělo. Zraněno bylo dítě. Blízké budovy byly poškozeny tlakovou vlnou a troskami,“ napsala Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) na sociálních sítích.
Rusko proti Ukrajině vyslalo v noci 115 dronů, z nichž se podařilo zneškodnit 95 bezpilotních letounů, informovalo ukrajinské letectvo. Bez dalších podrobností dodalo, že zaznamenalo zásahy 18 dronů na 11 místech. Varovalo, že ruské nálety pokračují.
Ruská protivzdušná obrana tvrdí, že v noci zničila 69 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným Krymem a nad Černým mořem. Nejvíce dronů – 24 – bylo zničeno nad Brjanskou oblastí na západě Ruska, tři drony pak v okolí Moskvy, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících bezpilotních letounů ani o případných škodách se nezmínilo.
Načítání...
Pátý rok plnohodnotné války
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské agresi za podpory Západu už pátým rokem. Během války už zemřely statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.
Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví a zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.
Diplomatické snahy o ukončení ruské invaze zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.