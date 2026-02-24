Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Ruský vládce Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. V den čtvrtého výročí plnohodnotného vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, zdůraznil lídr napadené země v televizním projevu.
Zelenskyj v úterý v Kyjevě pořádá vzpomínkovou ceremonii, jíž se zúčastní i předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, kteří již jsou v ukrajinské metropoli.
„Putin nedosáhl svých cílů. Nezlomil ukrajinský lid. Nevyhrál tuto válku. Ochránili jsme Ukrajinu a uděláme vše pro dosažení míru a zajištění spravedlnosti,“ prohlásil Zelenskyj.
Vleklá mírová jednání
Plnohodnotná válka si vyžádala statisíce lidských životů. Diplomatické snahy o ukončení konfliktu zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným sporným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.
Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.
S obranou od začátku války pomáhají Kyjevu evropští spojenci dodávkami zbraní či finanční podporou. „Jsem v Kyjevě podesáté od začátku války. Abych potvrdila, že Evropa stojí neochvějně za Ukrajinou, finančně, vojensky, i v této drsné zimě,“ napsala na síti X von der Leyenová.
„Už čtyři roky je každý den a každá noc pro Ukrajinky a Ukrajince noční můrou. A nejen pro ně, ale pro nás všechny,“ uvedl německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj je možné válku ukončit jen společnými silami Ukrajiny a Evropy.
Merz už v pondělí odsoudil barbarství Ruska a prohlásil, že Moskva svou válku nevyhrává. Varoval také, že Putin neukončí svou vojenskou kampaň ani po konci války proti Ukrajině.
