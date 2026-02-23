Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu již v roce 2014, kdy obsadilo Krym a prostřednictvím různých sil také část Donbasu. Po plošné invazi před čtyřmi lety rychle obsadilo další území na jihu, východě i severu. Ukrajinci poté dokázali okupanty vytlačit z okolí Kyjeva a severovýchodu země, v listopadu 2022 osvobodili také pravobřežní část Chersonské oblasti na jihu. Fronta se od té doby posouvá jen velmi pomalu. Detailní vývoj nabízí interaktivní mapa.
Prohlédněte si vývoj ukrajinské fronty v mapě
před 31 mminutami|Zdroj: ČT24