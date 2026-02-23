Prohlédněte si vývoj ukrajinské fronty v mapě


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24

Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu již v roce 2014, kdy obsadilo Krym a prostřednictvím různých sil také část Donbasu. Po plošné invazi před čtyřmi lety rychle obsadilo další území na jihu, východě i severu. Ukrajinci poté dokázali okupanty vytlačit z okolí Kyjeva a severovýchodu země, v listopadu 2022 osvobodili také pravobřežní část Chersonské oblasti na jihu. Fronta se od té doby posouvá jen velmi pomalu. Detailní vývoj nabízí interaktivní mapa.

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.
Řada západních zemí vnímá ruskou invazi na Ukrajinu nejen jako neospravedlnitelné porušení mezinárodního práva, ale také jako ohrožení vlastní bezpečnosti. Mnohé se proto rozhodly podpořit napadenou zemi vojensky i humanitárně a potrestat Rusko sankcemi. Přehled těchto kroků ukazují následující infografiky.
Rusové na Ukrajině nevedou válku jen na frontě. Devastují tamní energetiku a dopouštějí se mnoha útoků na civilisty. To donutilo k útěku i mnoho Ukrajinců, kterých se fronta přímo nedotkla. Infografiky ukazují, co Rusové mimo bojiště páchají a kam kvůli tomu Ukrajinci utíkají.
Jednání o dalších sankcích, které chystá EU proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi na Ukrajině, se v pondělí kvůli negativnímu postoji Maďarska patrně neposune kupředu, řekla před jednáním ministrů zahraničí v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó řekl, že dokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska, bude Budapešť blokovat všechna rozhodnutí EU v její prospěch. Maďarský premiér Viktor Orbán označil konec tranzitu za nevlídný akt.
Po zabití šéfa kartelu zasáhly několik mexických států násilnosti

Několik mexických států zasáhla vlna násilí - členové drogových gangů se tam střetli s bezpečnostními složkami. Jde o reakci na smrt šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese. Mexické úřady varovaly obyvatele, aby kvůli násilnostem nevycházeli. V několika mexických státech byla v pondělí zrušena výuka ve školách. Tuzemské ministerstvo zahraničí doporučilo Čechům, aby se vyhýbali zbytným cestám v daných oblastech.
před 1 hhodinou

Starosta New Yorku zavřel kvůli sněhové bouři město pro dopravu

Sněhová bouře uvěznila doma miliony Newyorčanů a dalších obyvatel severovýchodu Spojených států. Starosta New Yorku Zohran Mamdani v neděli ve městě kvůli blížící se sněhové bouři vyhlásil nouzový stav a od 21:00 místního času (pondělí 03:00 SEČ) uzavřel všechny ulice, dálnice a mosty pro veškerou dopravu mimo vozidel potřebných pro zajištění kritických služeb.
02:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nizozemsko má novou vládu s nejmladším premiérem v historii země

Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také prvním otevřeně homosexuálním premiérem v historii země. Jeho progresivní proevropská strana D66 loni v říjnu překvapivě vyhrála volby. Spolu s D66 tvoří novou nizozemskou vládu křesťanští demokraté (CDA) a středopravá liberální strana VVD.
před 3 hhodinami
