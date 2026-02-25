Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

Chorvatsko přepravuje ropovodem Adria do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. V tuto chvíli podle ní neexistuje bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v EU. Ještě donedávna proudila do obou zemí ruská ropa prostřednictvím ropovodu Družba, dodávky ale byly přerušeny na konci ledna. Kyjev uvádí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu a pracují na opravě. Bratislava a Budapešť ale namítají, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina.
Současnou situací na trhu s energiemi se v Bruselu zabývala takzvaná koordinační skupina pro ropu. Jednání se účastnili zástupci unijních institucí i členských států EU. „Maďarsko a Slovensko potvrdily, že začaly uvolňovat své nouzové zásoby ropy. Tyto zásoby si všechny členské státy uchovávají právě za účelem řešení podobných situací,“ uvedla mluvčí EK Itkonenová, která má na starosti oblast energetiky. Koordinační skupina se podle ní zabývala také alternativními trasami pro dodávky. „V tuto chvíli neexistuje žádné bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v Evropské unii,“ konstatovala.
Alternativní trasa pro dodávky do obou zemí vede z Chorvatska. „Chorvatsko na schůzce potvrdilo, že ropovodem Adria do Maďarska a Slovenska přepravuje neruskou ropu,“ doplnila mluvčí unijní exekutivy. Komise bude podle ní situaci v oblasti bezpečnosti dodávek nadále monitorovat, je proto v kontaktu jak s členskými státy, tak s Ukrajinou.
Slovensko a Maďarsko se v reakci na výpadek dovozu ropy přes Družbu obrátily už minulý týden na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by jim umožnilo dostávat ruskou ropu přes Chorvatsko. Budapešť a Bratislava v této věci kontaktovaly i přímo chorvatského ministra hospodářství. Chorvaté to ale odmítli. „Barel ropy koupený od Ruska se některým zemím může zdát levnější, ale pomáhá financovat válku a útoky na ukrajinský lid,“ uvedl tehdy chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar s tím, že jsou ochotni pomoci, ale ne dovozem ruské ropy.
Ropovod Družba byl dosud hlavním zdrojem dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Vlády obou zemí, které jsou považovány za nejvíce přátelské k Moskvě v EU, rovněž ostře odmítají jakékoli kroky EU, které by měly vést k ukončení dovozu ruské ropy do Unie.
Podle serveru televize Deutsche Welle (DW) Budapešť a Bratislava dokonce zvýšily svou závislost na ruských dodávkách energie a spoléhají se na Moskvu ohledně ropy z 86 až 100 procent. Dodávky ruské ropy přes jižní část ropovodu Družba loni dosáhly 9,7 milionu metrických tun, přičemž Slovensko obdrželo 4,9 milionu a Maďarsko zhruba 4,35 milionu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou poradenskou společnost ExPro. Zpráva zveřejněná v květnu 2025 Centrem pro studium demokracie a Centrem pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) odhaduje, že Maďarsko a Slovensko zaplatily Rusku od začátku války na Ukrajině jen za dodávky ropy téměř 5,4 miliardy eur.
Dodávky na Slovensko přes Ukrajinu v únoru obnoveny nebudou, míní Fico
Dodávky ropy ropovodem Družba na Slovensko přes Ukrajinu by podle posledních informací měly být obnoveny až v březnu, řekl novinářům slovenský premiér Robert Fico (Smer).
„Nejnověji platí, že žádná ropa nedorazí v průběhu února. První datum, které přichází v úvahu, je až 3. březen,“ řekl Fico. V této souvislosti kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který podle něj přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit.
Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová podle slovenských médií v úterý požádala Kyjev, aby urychlil opravu poškozeného ropovodu Družba. Zelenskyj řekl, že Ukrajině bylo doporučeno ropovod opravit, ale dodal, že „to nejde tak rychle“, cituje ho agentura Reuters.
Bratislava je prý připravena zavést další odvetná opatření. Už v pondělí Fico prohlásil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny.
Fico uvedl, že ukončení slovenských nouzových dodávek elektřiny Ukrajina „sakra pocítí“, pokud bude potřebovat proud ke stabilizaci své sítě. Kyjev dováží elektřinu po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Přenos elektřiny přes Slovensko na Ukrajinu nicméně podle dostupných informací zastaven nebyl. Další možná odvetná opatření Bratislavy vůči Ukrajině kvůli přerušeným dodávkám ropy Fico neupřesnil.
Fico: Ukrajina chce poškodit Orbána před volbami
Slovenský premiér Fico také řekl, že cílem Ukrajiny je poškodit maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku. Budapešť vystupuje proti ambicím Kyjeva vstoupit do EU.
Orbán ve videu zveřejněném po jednání rady národní obrany uvedl, že bezprecedentní přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba má spíše politické než technické důvody. „Ukrajinská vláda prostřednictvím ropné blokády vyvíjí tlak na Maďarsko a na Slovensko,“ tvrdí.
Podle maďarského premiéra informace od bezpečnostních služeb naznačují, že by Ukrajina údajně mohla podniknout další kroky, a proto nařídil posílit ochranu kritické energetické infrastruktury. „Znamená to rozmístění vojáků a techniky kolem klíčových energetických zařízení, aby se zabránilo útokům,“ prohlásil Orbán. Posílena bude také přítomnost policie v elektrárnách, rozvodnách a dalších zařízeních, a v okrese sousedícím s Ukrajinou bude vyhlášen zákaz létání s drony. „Maďarsko se nenechá vydírat,“ zdůraznil předseda vlády. O jakou konkrétní hrozbu by mělo jít, ale nezaznělo.
Orbán se před dubnovými parlamentními volbami snaží voliče přesvědčit, že největší nebezpečí pro Maďarsko není ekonomická stagnace, na kterou se zaměřuje jeho hlavní soupeř ve volbách, ale sousední Ukrajina, píše agentura AP. Maďarský premiér podle ní vede agresivní kampaň plnou dezinformací, jejíž ústřední poselství zní, že Maďaři by měli odmítnout spojit se se zbytkem Evropy v podpoře Ukrajiny proti ruské invazi. Volby, které byly vyhlášeny na 12. dubna, Orbán označil za nelítostnou volbu mezi válkou a mírem. Opozici obvinil, že by zemi zatáhla do války, která zuří v sousední zemi, uvedla agentura Reuters. Válku vyvolalo Rusko, když před čtyřmi roky provedlo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
