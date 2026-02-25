Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Chorvatsko přepravuje ropovodem Adria do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. V tuto chvíli podle ní neexistuje bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v EU. Ještě donedávna proudila do obou zemí ruská ropa prostřednictvím ropovodu Družba, dodávky ale byly přerušeny na konci ledna. Kyjev uvádí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu a pracují na opravě. Bratislava a Budapešť ale namítají, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina.

Současnou situací na trhu s energiemi se v Bruselu zabývala takzvaná koordinační skupina pro ropu. Jednání se účastnili zástupci unijních institucí i členských států EU. „Maďarsko a Slovensko potvrdily, že začaly uvolňovat své nouzové zásoby ropy. Tyto zásoby si všechny členské státy uchovávají právě za účelem řešení podobných situací,“ uvedla mluvčí EK Itkonenová, která má na starosti oblast energetiky. Koordinační skupina se podle ní zabývala také alternativními trasami pro dodávky. „V tuto chvíli neexistuje žádné bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v Evropské unii,“ konstatovala.

Alternativní trasa pro dodávky do obou zemí vede z Chorvatska. „Chorvatsko na schůzce potvrdilo, že ropovodem Adria do Maďarska a Slovenska přepravuje neruskou ropu,“ doplnila mluvčí unijní exekutivy. Komise bude podle ní situaci v oblasti bezpečnosti dodávek nadále monitorovat, je proto v kontaktu jak s členskými státy, tak s Ukrajinou.

Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu
Péter Szijjártó

Slovensko a Maďarsko se v reakci na výpadek dovozu ropy přes Družbu obrátily už minulý týden na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by jim umožnilo dostávat ruskou ropu přes Chorvatsko. Budapešť a Bratislava v této věci kontaktovaly i přímo chorvatského ministra hospodářství. Chorvaté to ale odmítli. „Barel ropy koupený od Ruska se některým zemím může zdát levnější, ale pomáhá financovat válku a útoky na ukrajinský lid,“ uvedl tehdy chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar s tím, že jsou ochotni pomoci, ale ne dovozem ruské ropy.

Ropovod Družba byl dosud hlavním zdrojem dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Vlády obou zemí, které jsou považovány za nejvíce přátelské k Moskvě v EU, rovněž ostře odmítají jakékoli kroky EU, které by měly vést k ukončení dovozu ruské ropy do Unie.

Podle serveru televize Deutsche Welle (DW) Budapešť a Bratislava dokonce zvýšily svou závislost na ruských dodávkách energie a spoléhají se na Moskvu ohledně ropy z 86 až 100 procent. Dodávky ruské ropy přes jižní část ropovodu Družba loni dosáhly 9,7 milionu metrických tun, přičemž Slovensko obdrželo 4,9 milionu a Maďarsko zhruba 4,35 milionu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou poradenskou společnost ExPro. Zpráva zveřejněná v květnu 2025 Centrem pro studium demokracie a Centrem pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) odhaduje, že Maďarsko a Slovensko zaplatily Rusku od začátku války na Ukrajině jen za dodávky ropy téměř 5,4 miliardy eur.

Dodávky na Slovensko přes Ukrajinu v únoru obnoveny nebudou, míní Fico

Dodávky ropy ropovodem Družba na Slovensko přes Ukrajinu by podle posledních informací měly být obnoveny až v březnu, řekl novinářům slovenský premiér Robert Fico (Smer).

„Nejnověji platí, že žádná ropa nedorazí v průběhu února. První datum, které přichází v úvahu, je až 3. březen,“ řekl Fico. V této souvislosti kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který podle něj přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová podle slovenských médií v úterý požádala Kyjev, aby urychlil opravu poškozeného ropovodu Družba. Zelenskyj řekl, že Ukrajině bylo doporučeno ropovod opravit, ale dodal, že „to nejde tak rychle“, cituje ho agentura Reuters.

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters
Ilustrační foto

Bratislava je prý připravena zavést další odvetná opatření. Už v pondělí Fico prohlásil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny.

Fico uvedl, že ukončení slovenských nouzových dodávek elektřiny Ukrajina „sakra pocítí“, pokud bude potřebovat proud ke stabilizaci své sítě. Kyjev dováží elektřinu po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Přenos elektřiny přes Slovensko na Ukrajinu nicméně podle dostupných informací zastaven nebyl. Další možná odvetná opatření Bratislavy vůči Ukrajině kvůli přerušeným dodávkám ropy Fico neupřesnil.

Slovensko a Maďarsko zablokovaly balík sankcí proti Rusku
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová

Fico: Ukrajina chce poškodit Orbána před volbami

Slovenský premiér Fico také řekl, že cílem Ukrajiny je poškodit maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku. Budapešť vystupuje proti ambicím Kyjeva vstoupit do EU.

Orbán ve videu zveřejněném po jednání rady národní obrany uvedl, že bezprecedentní přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba má spíše politické než technické důvody. „Ukrajinská vláda prostřednictvím ropné blokády vyvíjí tlak na Maďarsko a na Slovensko,“ tvrdí.

Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici
Maďarský premiér Viktor Orbán

Podle maďarského premiéra informace od bezpečnostních služeb naznačují, že by Ukrajina údajně mohla podniknout další kroky, a proto nařídil posílit ochranu kritické energetické infrastruktury. „Znamená to rozmístění vojáků a techniky kolem klíčových energetických zařízení, aby se zabránilo útokům,“ prohlásil Orbán. Posílena bude také přítomnost policie v elektrárnách, rozvodnách a dalších zařízeních, a v okrese sousedícím s Ukrajinou bude vyhlášen zákaz létání s drony. „Maďarsko se nenechá vydírat,“ zdůraznil předseda vlády. O jakou konkrétní hrozbu by mělo jít, ale nezaznělo.

Orbán se před dubnovými parlamentními volbami snaží voliče přesvědčit, že největší nebezpečí pro Maďarsko není ekonomická stagnace, na kterou se zaměřuje jeho hlavní soupeř ve volbách, ale sousední Ukrajina, píše agentura AP. Maďarský premiér podle ní vede agresivní kampaň plnou dezinformací, jejíž ústřední poselství zní, že Maďaři by měli odmítnout spojit se se zbytkem Evropy v podpoře Ukrajiny proti ruské invazi. Volby, které byly vyhlášeny na 12. dubna, Orbán označil za nelítostnou volbu mezi válkou a mírem. Opozici obvinil, že by zemi zatáhla do války, která zuří v sousední zemi, uvedla agentura Reuters. Válku vyvolalo Rusko, když před čtyřmi roky provedlo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.

Orbán obvinil Ukrajinu a maďarskou opozici z „očerňující kampaně“
Maďarský premiér Viktor Orbán

Výběr redakce

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

15:59Aktualizovánopřed 33 mminutami
Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

před 38 mminutami
Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

před 49 mminutami
Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

09:26Aktualizovánopřed 56 mminutami
Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

13:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

před 1 hhodinou
Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

před 1 hhodinou
Bomby zabíjely na Ukrajině, Rusko hlásí mrtvé po útoku na chemičku

Bomby zabíjely na Ukrajině, Rusko hlásí mrtvé po útoku na chemičku

09:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

Chorvatsko přepravuje ropovodem Adria do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. V tuto chvíli podle ní neexistuje bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v EU. Ještě donedávna proudila do obou zemí ruská ropa prostřednictvím ropovodu Družba, dodávky ale byly přerušeny na konci ledna. Kyjev uvádí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu a pracují na opravě. Bratislava a Budapešť ale namítají, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina.
před 49 mminutami

Írán označil Trumpovy výroky o svých raketách za lživé

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. V projevu o stavu unie řekl, že preferuje diplomatické řešení sporu s Teheránem. Ten již podle Trumpa vyvinul rakety schopné ohrozit Evropu i americké vojenské základny a plánuje výstavbu nových střel, které by doletěly do USA. Teherán to označil za velkou lež.
05:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

Švýcarsko vyplatí příbuzným obětí požáru baru v horském středisku Crans-Montana a vážně poraněným lidem částku padesát tisíc franků (1,3 milionu korun). Oznámila to tamní vláda. V baru při novoročních oslavách zahynulo 41 lidí a více než stovka utrpěla zranění.
před 1 hhodinou

Bomby zabíjely na Ukrajině, Rusko hlásí mrtvé po útoku na chemičku

Nejméně sedm lidí přišlo o život a sedm utrpělo zranění při ruském bombardování obcí na jihovýchodě Ukrajiny včetně Záporožské oblasti. V sousední Dněpropetrovské oblasti pátrají záchranáři po čtyřech osobách, jež mohou být pod troskami domu zasaženého ruskými řízenými leteckými bombami, uvedl šéf oblastní správy Mykola Lukašuk. Moskva hlásí mrtvé po útoku na chemičku na západě Ruska, Kyjev se k informacím nevyjádřil.
09:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci

Schopnosti umělých inteligencí (AI) mohou být rizikem mnoha různými způsoby. Na novou hrozbu pro samotnou podstatu demokracie teď upozornila skupina německých vědců. Roje AI agentů by mohly zaplavit komunikační platformy a cíleně měnit náladu v zasažených zemích, tvrdí výzkumníci v rozhovoru pro ČT24.
před 3 hhodinami

Pád betonového přístřešku nad vchodem úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

Jeden člověk zemřel a další dva utrpěli zranění při pádu betonového přístřešku, umístěného nad vchodem do budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska, informovala slovenská policie, podle níž vyšetřovatel ve věci zahájil trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) sdělil, že oběť i zranění byli návštěvníky centra.
12:20Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů, kterým USA čelí. Zároveň řekla, že Trumpova imigrační politika „roztrhává rodiny“ a že prezident ničí pověst USA jakožto „dobré síly“. Jako plný lží, odtržený od reality života milionů běžných Američanů nebo prostě jen jako nudný hodnotí projev také další demokrati.
07:52Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Epsteinovy oběti nenašly své výpovědi. Chybí i zmínky o Trumpovi

Zpravodajské servery CNN a NPR zjistily, že americké ministerstvo spravedlnosti v obrovském množství souborů o trestné činnosti sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, které se podařilo nashromáždit bezpečnostním složkám, nezveřejnilo desítky výslechů svědků – včetně tří výslechů ženy, která současného prezidenta USA Donalda Trumpa obvinila ze sexuálního napadení v době, kdy byla nezletilá. Odstraněny měly být také dokumenty z veřejné databáze, kde obvinění proti Epsteinovi zmiňují i Trumpa.
před 4 hhodinami
Načítání...