Epsteinovy oběti nenašly své výpovědi. Chybí i zmínky o Trumpovi


před 52 mminutami|Zdroj: CNN, NPR, BBC

Zpravodajské servery CNN a NPR zjistily, že americké ministerstvo spravedlnosti v obrovském množství souborů o trestné činnosti sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, které se podařilo nashromáždit bezpečnostním složkám, nezveřejnilo desítky výslechů svědků – včetně tří výslechů ženy, která současného prezidenta USA Donalda Trumpa obvinila ze sexuálního napadení v době, kdy byla nezletilá. Odstraněny měly být také dokumenty z veřejné databáze, kde obvinění proti Epsteinovi zmiňují i Trumpa.

CNN své informace opírá o záznam důkazů poskytnutý právníkům Epsteinovy partnerky a spoluobviněné Ghislaine Maxwellové, která je v současnosti odsouzená na dvacet let za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, protože dívky Epsteinovi zajišťovala. Záznam obsahuje sériová čísla asi 325 zápisů z výslechů svědků FBI, ale více než devadesát z nich se na webových stránkách ministerstva spravedlnosti neobjevuje.

Mezi chybějícími záznamy jsou tři výslechy ženy, která vypověděla, že ji Epstein opakovaně zneužíval od jejích přibližně třinácti let a ze sexuálního napadení obvinila i Trumpa.

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče
Ranč Zorro v Novém Mexiku

Na zjevně chybějící dokumenty poukázal i demokratický zákonodárce Robert Garcia. Ten zpochybnil rozsah zveřejněných informací a to, zda Trumpova administrativa dodržela zákon, který ukládá povinnost spisy publikovat. „Máme přeživší, která vznesla vážná obvinění proti prezidentovi,“ řekl s tím, že řada z těchto poznatků ve skutečnosti chybí a není k nim přístup.

Trump důsledně popírá jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s Epsteinem. Bílý dům ve svém prohlášení označil obvinění proti Trumpovi za „falešná a senzacechtivá“ a poukázal na předchozí prohlášení ministerstva spravedlnosti, že „některé dokumenty obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení proti prezidentu Trumpovi“. Na základě čeho však ministerstvo či Bílý dům tvrzení označuje za „nepravdivá“, není jasné.

Mazání ministerstvo popírá, nezveřejnění připouští

Podrobnosti o chybějících dokumentech souvisejících s Trumpem zveřejnil server NPR, jehož analýza spisů odhalila desítky stránek, které jsou katalogizovány ministerstvem spravedlnosti, ale nejsou zveřejněny.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti popřel, že by byly nějaké záznamy o Epsteinovi smazány, a zdůraznil, že úřad postupuje v souladu se zákonem. „Nic jsme nevymazali a jak jsme vždy říkali, všechny relevantní dokumenty byly předloženy,“ tvrdil mluvčí s tím, že nezveřejněné dokumenty byly „buď duplikáty, utajené, nebo součástí probíhajícího vyšetřování“.

Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina
Ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiová při slyšení v Kongresu (11. února 2026)

Je také možné, že některé z dokumentů uvedených v záznamech o důkazech proti Maxwellové by mohly být přítomné jinde v souborech bez sériových čísel uvedených v záznamech nebo se začernalými sériovými čísly. Mnoho zveřejněných dokumentů bylo také odstraněno a znovu přidáno na webové stránky ministerstva spravedlnosti v průběhu týdnů od prvního zveřejnění.

Několik Epsteinových obětí uvedlo, že v posledních týdnech prohledávaly webové stránky ministerstva spravedlnosti, aby našly spisy dokumentující jejich vlastní výslechy FBI, ale nic nenašly. „Všichni jsme hledali naše výpovědi,“ řekla CNN po zveřejnění spisu Jess Michaelsová, kterou Epstein napadl, když jí bylo 22 let. Silně cenzurované a chybějící zprávy z výslechů podle ní naznačují, že „toto ministerstvo spravedlnosti ve skutečnosti manipuluje celou zemí“.

Znásilnění „prominentním mužem“

Obvinění proti Trumpovi ale obsahují i některé částečně cenzurované dokumenty. Prezentace FBI připravená v roce 2025, která uvádí „významná jména“ související s Epsteinem, zahrnuje obvinění od ženy, jejíž jméno bylo začerněno, že Trump ji donutil k orálnímu sexu a udeřil ji do hlavy poté, co je Epstein představil. K napadení mělo dojít někdy mezi lety 1983 a 1985.

Žaloba proti Epsteinově pozůstalosti zahrnuje také tvrzení, které se shoduje s výše popsanou výpovědí pro FBI. Jedna ze žalobkyň v tomto případu, identifikovaná jako „Jane Doe 4“, popisuje, jak ji Epstein zneužil v Jižní Karolíně poté, co mu nabídla služby hlídání dětí. Právníci ženy napsali, že Epstein ji třikrát nebo čtyřikrát letecky dopravil do New Yorku a „vzal na intimní setkání s dalšími prominentními, bohatými muži“, kteří ji sexuálně zneužili. Jeden z těchto „prominentních mužů“ ji podle žaloby donutil k orálnímu sexu, uhodil do obličeje a znásilnil.

V Británii vyšetřují bývalého ministra Mandelsona, který figuruje v kauze Epstein
Bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson

V prosinci 2021 dobrovolně stáhla svou žalobu a její právník minulý měsíc sdělil deníku The Post and Courier, že obdržela finanční vyrovnání z pozůstalosti. Její právník odmítl poskytnout CNN komentář. V e-mailu zaslaném mezi agenty FBI loni v létě a zahrnutém ve spisech se uvádí, že „jedna identifikovaná oběť tvrdila, že byla zneužita Trumpem, ale nakonec odmítla spolupracovat“, ačkoli není uvedeno, zda se jedná o stejnou osobu jako Jane Doe 4.

Na soud se obrátila oběť Epsteina – Haley Robsonová, když minulý měsíc federálnímu soudci napsala dopis, ve kterém se ptala, proč nebyly zveřejněny zprávy z výslechů obětí a další dokumenty se začerněnými jmény obětí. „Pro nás, kteří jsme přežili, není toto selhání pouze procedurální záležitostí – je to hluboce osobní záležitost,“ napsala s tím, že „pokračující neplnění povinností udržuje stejné utajení, které umožnilo, aby tyto zločiny pokračovaly neomezeně po celá léta“.

