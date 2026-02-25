Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

Švýcarsko vyplatí příbuzným obětí požáru baru v horském středisku Crans-Montana a vážně poraněným lidem částku padesát tisíc franků (1,3 milionu korun). Oznámila to tamní vláda. V baru při novoročních oslavách zahynulo 41 lidí a více než stovka utrpěla zranění.
Na částku budou mít nárok lidé, kteří museli být po požáru hospitalizováni, a také příbuzní zemřelých. Solidární příspěvek má finančně podpořit lidi zasažené požárem a sloužit jako gesto soucitu, uvedla švýcarská vláda.
Rovněž hodlá zprostředkovat kontakty mezi lidmi domáhajícími se odškodnění, pojišťovnami a úřady, aby usnadnila uzavírání mimosoudních dohod s cílem vyhnout se dlouhým soudním sporům. Pro účely potenciálních dohod je vláda připravena vyhradit až dvacet milionů franků. Začátkem února oznámilo město Crans-Montana, že pro oběti požáru uvolnilo celkem milion franků.
Podle švýcarských úřadů utrpělo při požáru zranění 116 osob. Převážnou část obětí tvořili mladí lidé, někteří z nich byli cizinci, často z Francie či Itálie.
Majitelé baru Le Constellation Jacques a Jessica Morettiovi čelí kvůli požáru obvinění ze zabití z nedbalosti. Kromě nich vyšetřovatelé vyslýchají i představitele města odpovědné za bezpečnost.
Podle úřadů byla příčinou požáru pravděpodobně zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Oheň se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.
Vyšetřování by mělo objasnit, zda neštěstí nesouviselo s nedodržováním bezpečnostních předpisů. Někteří experti se však obávají, že kvůli extrémnímu žáru nebude možné zajistit veškeré důkazy.