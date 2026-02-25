Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší správní soud (NSS) přiznal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK). Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. Vyplývá to z usnesení soudu, na které upozornil Deník N.

Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka UK Milena Králíčková z funkce na návrh akademického senátu loni v únoru. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka však Brože odvolala loni v létě podruhé. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Vydal ale návazná usnesení, kterými zakázal do pravomocného rozhodnutí volbu nového děkana KTF UK a rektorce Králíčkové pověřovat vedením fakulty třetí osobu. Loni v prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl.

„Nejvyšší správní soud nyní rozhodl o přiznání odkladného účinku a konstatoval můj návrat do funkce děkana, a to do doby vydání konečného rozhodnutí soudu. Fakulta však i nadále zůstává pod nucenou správou rektorátu Univerzity Karlovy. Budu proto spolupracovat s panem rektorem na stabilizaci fakulty a zajištění jejího řádného fungování,“ uvedl Brož ve vyjádření, které ve středu zaslal ČTK.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Rozhodnutí NSS o odkladném účinku spočívá v tom, že až do skončení řízení před NSS se pozastavují účinky výroku rozsudku Městského soudu v Praze z 11. prosince 2025, stojí v usnesení. NSS také pozastavil účinek rozhodnutí Králíčkové o odvolání Brože z funkce děkana z února loňského roku. Nového děkana měl akademický senát fakulty volit na svém zasedání příští týden. Do volby se přihlásili dva lidé, kromě Brože také církevní právník Jiří Dvořáček.

Volba nového děkana byla plánovaná na podzim

Fakultu nyní vede rektor univerzity Jiří Zima, od konce loňského září je v nucené správě. Tu na ni uvalilo ministerstvo školství v důsledku sporů, které na fakultě panují několik měsíců a týkají se toho, kdo ji má vést po odvolání Brože.

Pokud by nebyly právní účinky výroku pravomocného rozsudku městského soudu a rozhodnutí Králíčkové o odvolání Brože odloženy do doby, než NSS o stížnosti rozhodne, hrozí podle NSS riziko vzniku situace, kdy by mohla být funkce děkana KTF UK obsazena dvěma osobami.

Jaroslav Brož na snímku z února 2024

Univerzita Karlova v tuto chvíli analyzuje, jaké jsou reálné dopady rozhodnutí NSS na fungování fakulty v souvislosti se stále trvající nucenou správou fakulty. „Je třeba zdůraznit, že rektor UK opakovaně upozorňoval na riziko důsledku stále nedořešených soudních sporů v širší souvislosti s odvoláním děkana Brože a vyhlášením děkanských voleb akademickým senátem KTF UK po projednání s bývalou rektorkou UK v lednu 2026, toho času nucenou správkyní fakulty,“ uvedla škola.

Fakulta chtěla nového děkana volit loni na podzim, Městský soud v Praze to ale akademickému senátu zakázal do doby, než pravomocně rozhodne o Brožově žalobě. Brož i Dvořáček kandidovali i v podzimní zrušené volbě, stejně jako genealog a teolog Petr Nohel.

