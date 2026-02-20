Děkanem katolické fakulty UK může být odvolaný Brož nebo církevní právník Dvořáček


O post děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy se uchází bývalý děkan fakulty Jaroslav Brož a církevní právník Jiří Dvořáček. Podle volební komise splňují obě kandidatury všechny náležitosti, uvedl její předseda David Bouma. Fakultu nyní vede rektor univerzity Jiří Zima, od konce loňského září je v nucené správě. Tu na ni uvalilo ministerstvo školství v důsledku sporů, které na fakultě panují několik měsíců a týkají se toho, kdo ji má vést po odvolání Brože. Volba je plánovaná na úterý 3. března.

Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka univerzity Milena Králíčková na návrh akademického senátu z funkce loni v únoru. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka ale Brože odvolala loni v létě podruhé, a to na návrh nového akademického senátu. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Loni v prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl.

Brož kvůli svému odvolání z funkce podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, informoval koncem ledna. Je přesvědčený, že městský soud svým postupem překročil meze soudního přezkumu.

Fakulta chtěla nového děkana volit loni na podzim, Městský soud v Praze to ale akademickému senátu zakázal do doby, než pravomocně rozhodne o Brožově žalobě. Brož i Dvořáček kandidovali i v podzimní zrušené volbě, stejně jako genealog a teolog Petr Nohel.

Dvořáček je církevní právník, působí také jako církevní soudce na Metropolitním církevním soudu v Praze. Vyučuje církevní právo například na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí také jaké soukromý docent na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt v Německu.

Kandidáti na funkci děkana budou mít možnost se představit při veřejné rozpravě na mimořádném zasedání fakultního senátu 24. února, volba nového děkana je naplánovaná na 3. března.

Kandidáta na děkana volí akademický senát fakulty zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty, většinou profesorů nebo docentů. Návrhy na kandidáta musí splňovat určité náležitosti, navržená osoba musí například povinně přiložit k návrhu svůj vlastnoručně podepsaný souhlas, strukturovaný životopis či přehled o své vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti a úvahu o poslání a perspektivách fakulty.

Po zvolení kandidáta na děkana musí arcibiskup pražský, který je takzvaným velkým kancléřem fakulty, předložit Dikasteriu pro kulturu a výchovu v Římě, dříve Kongregaci pro katolickou výchovu, k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem jméno zvoleného kandidáta. Děkana následně jmenuje rektor Univerzity Karlovy.

