Novým pražským arcibiskupem byl jmenován Přibyl

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Macinkových zprávách
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali textové zprávy zveřejněné prezidentem Petrem Pavlem, které si vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Dalším tématem debaty byla sbírka Čechů na generátory pro Ukrajinu, která se vypořádává s následky ruských útoků na energetiku. Hosté hovořili také o aktuálním průzkumu mapujícím priority dětí. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, herečka Sarah Haváčová, komentátor a komik Luděk Staněk, herečka Bára Štěpánová a bývalý ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Václava Klause Ladislav Jakl. Pořadem provázela Klára Radilová.
před 3 hhodinami