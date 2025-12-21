Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut

Zpoždění až devadesát minut nabírají od rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15 hodin, oznámil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl asi sedmdesát metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží. „Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil.
Dálkové spoje mohou mít podle mluvčího Správy železnic zpoždění šedesát až devadesát minut. Lidé v Praze mají možnost využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak.
Jde o metro B v úseku Florenc – Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc – Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží – Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova.