Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut


21. 12. 2025Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Zpoždění až devadesát minut nabírají od rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15 hodin, oznámil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.

Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl asi sedmdesát metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží. „Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil.

Dálkové spoje mohou mít podle mluvčího Správy železnic zpoždění šedesát až devadesát minut. Lidé v Praze mají možnost využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak.

Jde o metro B v úseku Florenc – Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc – Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží – Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova.

Výběr redakce

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu

před 10 mminutami
Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut

Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut

10:15Aktualizovánopřed 12 mminutami
Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

před 51 mminutami
Nouzové tlačítko v metru zachraňuje životy

Nouzové tlačítko v metru zachraňuje životy

před 1 hhodinou
Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

před 2 hhodinami
Vláda plánuje změny u dálničních známek

Vláda plánuje změny u dálničních známek

před 3 hhodinami
Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

06:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut

Zpoždění až devadesát minut nabírají od rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15 hodin, oznámil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
10:15Aktualizovánopřed 12 mminutami

Krádež kabelů omezila provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy

Krádež kabelů omezila v neděli ráno provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy. Krádež se stala v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až dvacet minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků. Vyplývá to z informací na webu dopravce České dráhy. Podle drah může omezení trvat až do 12 hodin.
před 1 hhodinou

Nouzové tlačítko v metru zachraňuje životy

Přibývá pádů do kolejiště pražského metra. Lidé na nástupišti by v takovém případě měli stisknout tlačítko nouzového zastavení vozu. Jen málo pasažérů však vědělo o jeho existenci, pražský dopravní podnik ho proto nechal nedávno zvýraznit. Jeho využití roste, ze 108 případů v období leden–listopad roku 2023 na 140 za stejné období letos. Příčinou pádů do kolejiště často bývá alkohol, zdravotní problém nebo nešťastná náhoda. Tlačítko však slouží jen pro situace, kdy jde o život. Cestující, který ho zmáčkne například kvůli mobilu spadlému do kolejiště, musí počítat s pokutou. Výjimkou jsou velké předměty, které můžou vykolejit metro.
před 1 hhodinou

V Krabici od bot lidé darovali rekordních 65 tisíc dárků pro děti v nouzi

V letošní vánoční sbírce Krabice od bot lidé darovali o čtyři tisíce krabic s dárky více než loni. ČT to sdělil Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která sbírku pořádá. Řada dárců také využila možnost poslat příspěvek do on-line sbírky, která potrvá až do 6. ledna. Zatím se vybralo přes 4,8 milionu korun.
před 2 hhodinami

V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

V chovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky. Bude nutné zlikvidovat asi 35 tisíc nosnic. Je to letošní desáté ohnisko nákazy v komerčním chovu v Česku, sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).
před 17 hhodinami

Dny osvobození provázela euforie, osmačtyřicátý rok byl velké zklamání, líčí pamětnice

Brněnská etnografka Alena Jeřábková prožila dětství za druhé světové války, pamatuje bombardování i osvobození Brna. Studovala v době politických procesů v padesátých letech, v srpnu 1968 s manželem zvažovali emigraci a jako pedagožka se studenty prožila i rok 1989. V otevřeném vzpomínání přibližuje dramatické okamžiky i osobní rozhodnutí, která formovala její život.
před 17 hhodinami

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající rekonstrukci. První vlak ve stanici zastavil ve 14:09. Práce v částech stanice bez cestujících ještě budou pokračovat, ale již za provozu. Stanice Pankrác byla otevřena jako jedna z prvních z nynějších 61 stanic pražského metra 9. května 1974 pod názvem Mládežnická.
19. 12. 2025Aktualizováno19. 12. 2025

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

Po letech plánování, sporů a stavebních komplikací otevřelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek v poledne poslední chybějící část dálnice D1. Úsek mezi Říkovicemi a Přerovem je dlouhý 10,1 kilometru. Oproti původnímu plánu se jej podařilo zprovoznit o téměř tři měsíce dříve. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jde o významnou událost pro celou tuzemskou dálniční síť i veřejnost. Přínos tohoto úseku D1 pro střední Moravu považuje za zásadní.
19. 12. 2025Aktualizováno19. 12. 2025
Načítání...