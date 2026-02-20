Venezuelský parlament schválil zákon o amnestii

Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Informovala o tom agentura AFP. Stalo se tak necelé dva měsíce poté, co americké speciální jednotky z Caracasu unesly autoritáře Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Venezuela už část vězňů v uplynulých týdnech propustila podmínečně.
„Zákon o demokratickém soužití byl přijat,“ oznámil předseda sněmovny Jorge Rodríguez. Zákon byl něj zaslán k podpisu prozatímní prezidentce Delcy Rodríguezové, což je jeho sestra. Ta návrh zákona předložila koncem minulého měsíce.
Schválení zákona by mohlo podle agentury AP vést k propuštění politiků, aktivistů, právníků a mnoha dalších osob a v podstatě uznává, že vláda drží stovky lidí ve vězení z politických důvodů. Úřady přitom po celá desetiletí popíraly, že by zadržovaly jakékoli politické vězně.
Tlak z Washingtonu
Jde tak o další významný politický posun ve Venezuele, kde vláda už minulý měsíc začala plnit požadavky administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa – včetně revize zákona o ropném průmyslu.
Venezuelská nevládní organizace hájící práva vězňů Foro Penal odhaduje, že z politických důvodů zůstává ve vězení více než 600 lidí.
Už po Madurově zajetí vláda Rodríguezové oznámila, že propustí značný počet vězňů. Příbuzní a organizace pro ochranu lidských práv však kritizují pomalé tempo propouštění. Podle Foro Penal zatím bylo propuštěno 448 disidentů.
Rodiny doufající v propuštění svých blízkých trávily dny před vězeňskými zařízeními. Několik z nich zahájilo v sobotu hladovku. Podle AFP příbuzní politických vězňů držených v caracaské věznici Zona 7 hladovku po schválení amnestijního zákona ukončili. Z původních deseti žen, které protest zahájily v sobotu, však až do čtvrtka hladovku držela pouze jedna.