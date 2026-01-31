Prozatímní prezidentka Venezuely oznámila plán na amnestii politických vězňů

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová představila návrh zákona o amnestii, díky kterému by se mohly na svobodu dostat stovky politických vězňů, včetně opozičních předáků, novinářů a bojovníků za lidská práva. Informují o tom agentury.
„Rozhodli jsme se prosadit zákon o všeobecné amnestii, který by se vztahoval na celé období politického násilí od roku 1999 do současnosti,“ citovala Rodríguezovou agentura AFP. Rodríguezová rovněž oznámila rozhodnutí uzavřít nechvalně známou věznici Helicoide v Caracasu, kterou provozuje tajná služba a která figurovala ve zprávách nezávislých expertů OSN o porušování lidských práv.
O amnestii dlouhou dobu usilovala venezuelská opozice podporovaná Spojenými státy. Návrh je podle agentury AP dalším ústupkem ze strany Rodríguezové, která se do čela země dostala poté, co venezuelského vůdce Nicoláse Madura tento měsíc unesly americké jednotky do Spojených států.
Podle odhadů venezuelské nevládní organizace Foro Penal je ve Venezuele nejméně 711 politických vězňů, včetně 65 cizinců, píše AFP.