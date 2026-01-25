Venezuela propustila přes 80 politických vězňů, tvrdí organizace


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Venezuelské úřady v neděli propustily nejméně 80 politických vězňů. Uvedla to organizace Foro Penal, která monitoruje případy lidí vězněných ve Venezuele kvůli jejich názorům. Na začátku ledna šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil propuštění významného počtu vězňů zadržených za „trestné činy“, které obvykle tamní úřady používají pro stíhání lidí za politické názory.

Podle zástupce organizace Alfreda Romera je pravděpodobné, že další političtí vězni budou ještě propuštěni.

Venezuelské úřady tvrdí, že od prosince pustily na svobodu přes 600 lidí. Mnozí z nich byli zadrženi po prezidentských volbách v roce 2024, kdy úřady označily za vítěze autoritáře Nicoláse Madura, aniž zveřejnily úplné a transparentní výsledky hlasování. To vyvolalo v zemi demonstrace, při kterých bylo zadrženo přes 2400 lidí.

Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez

Novou vlnu propouštění vězňů oznámil šéf parlamentu Rodríguez poté, co americké síly unesly z Caracasu prezidenta Madura. Prozatímní prezidentkou se stala viceprezidentka a sestra předsedy parlamentu Delcy Rodríguezová.

Venezuelské úřady propustily v lednu na svobodu i řadu vězněných cizinců. Mezi nimi byl i Čech Jan Darmovzal, který se dostal po více než roce z venezuelského vězení na konci minulého týdne.

V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele
Přílet Jana Darmovzala

Foro Penal uvádí, že k pondělí bylo ve Venezuele 777 lidí zadržených či zmizelých v souvislosti s jejich politickými názory. Podle organizace úřady propustily od 8. ledna na 140 politických vězňů. Současně se však na organizaci obrací další lidé s případy lidí zadržených kvůli politickému názoru a Foro Penal je po zvážení zařazuje do svých seznamů.

Venezuela propustila přes 80 lidí, které věznila po povolebních protestech
Protest za propuštění politických vězňů v Caracasu

