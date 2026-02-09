Venezuela osvobodila několik opozičníků. Jednoho prý vzápětí někdo unesl


před 33 mminutami

Venezuelské úřady v posledních hodinách propustily z vězení několik známých opozičních představitelů, napsaly v noci na pondělí agentury AFP a EFE. Na svobodu se dostali bývalý guvernér státu Barinas Freddy Superlano či advokát opoziční vůdkyně a laureátky Nobelovy ceny Maríe Coriny Machadové Perkins Rocha. Mezi propuštěnými byl i opoziční politik Juan Pablo Guanipa, toho však podle Machadové někdo unesl.

Úřady začaly propouštět některé ze známých představitelů opozice krátce před tím, než parlament začne projednávat v druhém čtení zákon o amnestii. Ten by se měl podle původního návrhu vztahovat i na trestné činy, které venezuelské úřady často používaly pro stíhání právě opozičních představitelů.

Propuštění Rochy potvrdila jeho manželka Maria Costanza Ciprianiová, podle které ale její manžel musí dodržovat striktní probační opatření. Rocha i Superlano byli ve vězení od prezidentských voleb v roce 2024, o kterých opozice tvrdí, že v nich zvítězil její kandidát Edmundo González Urrutia.

Venezuela chystá amnestii pro politické vězně
Delcy Rodríguezová

V neděli oznámila propuštění Guanipy jeho rodina. Podle Machadové však opozičníka ve čtvrti Los Chorros v noci na pondělí SEČ unesla skupina „těžce ozbrojených mužů“. „Žádáme jeho okamžité propuštění,“ uvedla Machadová.

Stále zbývají stovky politických vězňů

Opozice žádá propuštění všech politických vězňů, kterých jsou ve vězení podle ní stále stovky. González navíc poukázal na to, že mnozí propuštění opoziční představitelé musí i mimo vězení dodržovat přísné restrikce a čelí různým stíháním.

Venezuelská vláda oznámila na začátku ledna propuštění velkého počtu vězňů zadržených v souvislosti s protesty po prezidentských volbách v roce 2024 i zahraničních vězňů. Stalo se tak po změně v čele venezuelského státu, kterou způsobil americký zásah a únos vládce Nicoláse Madura. Ve funkci ho nahradila viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

Venezuela propustila přes 80 politických vězňů, tvrdí organizace
Propuštění političtí vězni v zařízení Tocuyitov











