Kvůli zabití aktivisty v Lyonu čelí obvinění tři lidé

Prokuratura ve francouzském Lyonu obvinila dva muže ze zabití nacionalistického aktivisty, který zemřel před týdnem po tamní manifestaci. Obviněn z podílu na jeho smrti je také asistent poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta, informovala podle agentury AFP prokuratura.

Třiadvacetiletého Quentina Deranquea zbilo minulý čtvrtek večer v Lyonu nejméně šest maskovaných lidí při násilnostech na okraji manifestace proti konferenci pořádané europoslankyní LFI Rimou Hassanovou. Deranque podle prokuratury utrpěl „závažné traumatické poranění lebky a mozku“, po převozu do nemocnice zemřel.

Dva z devíti lidí zadržených tento týden byli obviněni z úmyslného zabití. Třetí, kterým je poslanecký asistent Jacques-Elie Favrot, čelí obvinění z podílu na jeho smrti. Favrotův advokát ve čtvrtek večer podle AFP uvedl, že jeho klient byl umístěn do vazby.

Sdružení Némésis blízké krajní pravici uvedlo, že Deranque byl v den útoku členem bezpečnostní služby, která měla chránit aktivistky tohoto uskupení protestující proti konferenci Hassanové. Némésis z útoku obvinilo rozpuštěné antifašistické hnutí Jeune Garde (Mladá garda), které je blízké LFI. Jeune Garde ale odpovědnost za útok popřelo a uvedlo, že od svého rozpuštění pozastavilo veškeré aktivity. Z útoku obvinila hnutí i francouzská vláda, morální odpovědnost pak podle AFP připsala LFI.

Smrt aktivisty vyvolala diplomatickou půtku mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Pravicová politička ve středu uvedla, že zabití aktivisty je „ránou pro celou Evropu“. Macron jí ve čtvrtek vzkázal, aby přestala komentovat dění v jiných zemích a „hleděla si svého“. Meloniová následně reagovala, že nijak nezasáhla do vnitřních záležitostí Francie.

Poslanci francouzského Národního shromáždění drží minutu ticha za zesnulého Quentina Deranquea, 17. února 2026

