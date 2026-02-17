Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí


Prokuratura v Lyonu nechala kvůli napadení a smrti třiadvacetiletého krajně pravicového aktivisty Quentina Deranquea zadržet devět lidí, napsala agentura AFP. Mezi zadrženými je i Jacques-Elie Favrot, který je asistentem poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta. Favrot ale již dříve odmítl, že by nesl nějaký podíl viny na smrti muže.

Třiadvacetiletého Deranquea zbilo ve čtvrtek večer v Lyonu nejméně šest maskovaných lidí při násilnostech na okraji manifestace proti konferenci pořádané europoslankyní krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Rimě Hassanové. Deranque podle prokuratury utrpěl „závažné traumatické poranění lebky a mozku“ a po převozu do nemocnice zemřel.

Favrot již několik dní čelí podezření, že se nějakým způsobem podílel na napadení. Předsedkyně Národního shromáždění Yaël Braunová-Pivetová zakázala muži v pondělí vstup do objektů dolní komory parlamentu s tím, že několik svědků mluví o jeho přítomnosti na místě napadení. To však Favrot prostřednictvím svého advokáta odmítl a vzkázal po něm, že „není zodpovědný za tragédii“. Poslanec LFI Arnault oznámil, že zahájil proceduru, aby rozvázal se svým asistentem pracovní poměr. Favrot je jediným podezřelým, kterého média identifikují jménem. Podle zdrojů agentury AFP ostatní zadržení mají vazby na krajní levici.

Brutální vražda pravicového aktivisty v Lyonu otřásá Francií
Události: Vyšetřování zabití pravicového aktivisty v Lyonu

Krajní pravici blízké sdružení Némésis, která se označuje za feministické a „identitární“, uvedlo, že Deranque byl v den útoku členem bezpečnostní služby, která měla chránit aktivistky tohoto uskupení protestující proti konferenci Hassanové. Némésis z útoku obvinilo rozpuštěné antifašistické hnutí Jeune Garde (Mladá garda), které je blízké LFI. Jeune Garde ale odpovědnost za útok popřelo a uvedlo, že od svého rozpuštění pozastavilo veškeré aktivity. Z útoku obvinila hnutí i francouzská vláda, morální odpovědnost pak podle AFP připsala LFI. Prokuratura v Lyonu se nicméně v pondělí k těmto tvrzením odmítla vyjádřit.

Minuta ticha

Francouzské Národní shromáždění drželo v úterý v 15:00 za Deranqueho minutu ticha, podobně ho uctí ve středu i Senát. O její konání požádal Éric Ciotti, poslanec gaullistické Unie demokratů pro republiku (UDR), která je spojencem krajně pravicového Národního sdružení (RN). Žádost podpořila i šéfka poslanců za LFI Mathilde Panotová, podle které by však minuta ticha měla být „důstojnou připomínkou“ a neměla by být nijak zneužita.

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel
Francouzský premiér Sébastien Lecornu

Panotová později v debatě poukázala na jiný případ, kdy jsou obžalováni z vraždy dva členové krajní pravice, což vyvolalo kritiku premiéra Sébastiena Lecornua. „Pokud jsme humanisté, tak nevyvažujeme jednu smrt jinou,“ řekl Lecornu, který vyzval k zastavení „neustálé rétoriky konfrontace“. Panotová v debatě odmítla, že by její strana nesla morální zodpovědnost za napadení, po kterém zemřel Deranque, a poukázala, že kontrola veřejného pořádku spadá do pravomoci vlády.

Podle agentury AFP v Lyonu působí řada organizací, které mají blízko ke krajní pravici. V některých se angažoval i samotný Deranque, který navíc podle médií měl blízko ke konzervativním katolíkům. Střety mezi aktivisty krajní pravice a levice nejsou ve městě výjimečné.

