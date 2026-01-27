Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

Francouzská vláda přečkala další dvě hlasování o nedůvěře vyvolaná krajní levicí a pravicí kvůli přijetí rozpočtu bez souhlasu poslanců. Vládní návrh rozpočtu díky tomu může zamířit ke schválení do Senátu, informují francouzská média. Horní komora by o něm měla hlasovat ve čtvrtek.
Poslanci nejprve hlasovali o návrhu krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI), pro nějž se vyslovilo 267 zákonodárců. Pak přišel na řadu návrh krajně pravicového Národního sdružení (RN), který podpořilo 140 poslanců. K jejich přijetí přitom bylo zapotřebí 289 hlasů.
Hlasování bylo reakcí opozice na to, že premiér Sébastien Lecornu využil článek 49.3 ústavy, aby bez hlasování dolní komory prosadil návrh zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Porušil tím svůj slib ze začátku loňského října. Minulý týden se mu po dvou obdobných hlasováních o nedůvěře podařilo prosadit příjmovou stránku rozpočtu, v úterý po neúspěchu dalších dvou pokusů dolní komorou prošla i jeho výdajová část.
Premiér nedrží slovo, obviňuje levice
Levice premiéra obvinila, že nedrží slovo a provádí bezprecedentní rozpočtové škrty, aby dosáhl jím stanoveného pětiprocentního deficitu v poměru k hrubému domácímu produktu. Porušení slibu kritizovala i pravice, podle níž rozpočet dále prohlubuje deficit.
Návrh by měli ve čtvrtek dostat ke schválení senátoři. Pokud jej zamítnou, vrátí se opět do dolní komory. Lecornu bude mít možnost jej opět zkusit prosadit bez hlasování, což by podle médií patrně vedlo ke dvěma dalším pokusům o vyslovení nedůvěry, pravděpodobně příští týden. Pokud by je kabinet ustál, byl by rozpočet definitivně přijat a skončila by čtyřměsíční rozpočtová debata, uvedl list Le Figaro.