Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

Francouzská vláda přečkala další dvě hlasování o nedůvěře vyvolaná krajní levicí a pravicí kvůli přijetí rozpočtu bez souhlasu poslanců. Vládní návrh rozpočtu díky tomu může zamířit ke schválení do Senátu, informují francouzská média. Horní komora by o něm měla hlasovat ve čtvrtek.

Poslanci nejprve hlasovali o návrhu krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI), pro nějž se vyslovilo 267 zákonodárců. Pak přišel na řadu návrh krajně pravicového Národního sdružení (RN), který podpořilo 140 poslanců. K jejich přijetí přitom bylo zapotřebí 289 hlasů.

Hlasování bylo reakcí opozice na to, že premiér Sébastien Lecornu využil článek 49.3 ústavy, aby bez hlasování dolní komory prosadil návrh zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Porušil tím svůj slib ze začátku loňského října. Minulý týden se mu po dvou obdobných hlasováních o nedůvěře podařilo prosadit příjmovou stránku rozpočtu, v úterý po neúspěchu dalších dvou pokusů dolní komorou prošla i jeho výdajová část.

Premiér nedrží slovo, obviňuje levice

Levice premiéra obvinila, že nedrží slovo a provádí bezprecedentní rozpočtové škrty, aby dosáhl jím stanoveného pětiprocentního deficitu v poměru k hrubému domácímu produktu. Porušení slibu kritizovala i pravice, podle níž rozpočet dále prohlubuje deficit.

Návrh by měli ve čtvrtek dostat ke schválení senátoři. Pokud jej zamítnou, vrátí se opět do dolní komory. Lecornu bude mít možnost jej opět zkusit prosadit bez hlasování, což by podle médií patrně vedlo ke dvěma dalším pokusům o vyslovení nedůvěry, pravděpodobně příští týden. Pokud by je kabinet ustál, byl by rozpočet definitivně přijat a skončila by čtyřměsíční rozpočtová debata, uvedl list Le Figaro.

Francouzská vláda přečkala další dvě hlasování o nedůvěře vyvolaná krajní levicí a pravicí kvůli přijetí rozpočtu bez souhlasu poslanců. Vládní návrh rozpočtu díky tomu může zamířit ke schválení do Senátu, informují francouzská média. Horní komora by o něm měla hlasovat ve čtvrtek.
Ruský úder na ukrajinskou Oděsu připravil o život tři lidi a zranil 25 dalších. Nejméně jeden dron zasáhl obytný dům, který se pak částečně zhroutil. Další budovy a infrastruktura zůstaly poškozené. Jiné útoky ruské armády zabily čtyři civilisty v různých ukrajinských regionech. Při útoku na osobní vlak v Charkovské oblasti zemřeli tři lidé, uvedla ukrajinská prokuratura.
Předsedající soudce federálního soudu v Minnesotě Patrick Schiltz předvolal prozatímního ředitele Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todda Lyonse. Soudce chce, aby mu šéf ICE v pátek vysvětlil, proč administrativa prezidenta Donalda Trumpa opakovaně neuposlechla soudní příkazy učinit kroky k umožnění slyšení se zadrženými migranty. Schiltz podle amerických médií Lyonsovi pohrozil obviněním z pohrdání soudem.
Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplování dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.
Americké velvyslanectví v Itálii v úterý potvrdilo, že na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou mít bezpečnostní úlohu agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AP.
Indický premiér Nárendra Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili v úterý ráno uzavření přelomové obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se obě strany snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.
Gregory Bovino byl odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie. Tam by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic a úředníky to napsala agentura Reuters. Jde o reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho federálním agentem. Bovino o incidentu šířil tvrzení, která vyvrátili svědci. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti odvolání popřelo.
Italská vláda oznámila, že nepošle svého velvyslance zpět do Švýcarska, dokud nebude vytvořen společný tým pro vyšetřování požáru baru v Crans-Montaně. Minulý víkend Řím povolal do vlasti svého velvyslance Giana Lorenza Cornada na protest proti propuštění spolumajitele baru Jacquesa Morettiho z vazby. Při požáru na přelomu roku zemřelo čtyřicet lidí, včetně šesti Italů.
