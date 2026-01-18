Francie posílí armádu, chce jít Evropě příkladem

Francie pracuje na výrazném posílení armády. Prezident Emmanuel Macron tento týden představil priority – chystá náborovou kampaň, spolupráci s evropskými spojenci a modernizaci na základě ukrajinských bojových zkušeností.
Dánské stíhačky F-35 za letu tankují z francouzského zásobovacího letadla na grónském nebi. Hluboko pod nimi se zabydluje pozorovatelská jednotka. Francie patří mezi spojence Dánska, kteří do Grónska vyslali své vojáky k posílení obranyschopnosti ostrova. Prozatím na ostrově působí symbolický kontingent patnácti mužů.
Už brzy Paříž plánuje vyslat další posily do vzduchu, na zamrzlou zemi i do okolních moří. Vše v duchu zárodku jejího letitého projektu – společné evropské armády.
„To byl v posledních letech náš cíl a budeme v jeho naplňování pokračovat. Musíme v tom pokračovat i z hlediska schopností, s evropskou preferencí pro obranný průmysl,“ uvedl francouzský prezident Macron.
Být příkladem
Samotná Francie chce jít příkladem. Její vojenský rozpočet by měl v příštím roce přesáhnout 64 miliard eur, což je dvojnásobek v porovnání s obdobím, kdy se Macron poprvé ujal úřadu. Ozbrojené složky hodlá posílit i početně.
Francie chce zvýšit počet záložníků a dobrovolníků a posílit armádu tak, aby byla schopná reagovat na zvýšená bezpečnostní rizika.
Od září by mělo nastoupit na tři tisíce dobrovolníků, dlouhodobým cílem je získat do roku 2035 až padesát tisíc nových adeptů dobrovolné vojenské služby. Mají se stát posilou ozbrojených sil, které mají 264 tisíc příslušníků a čtyřicet tisíc záložníků.
Drony se stávají klíčovými
Francie také výrazně mění strukturu armády, směrem k větší mobilitě. Chce také využít poznatky z rusko-ukrajinského konfliktu, který zásadně proměnil zavedené doktríny.
„Jsme svědky především dronizace armády, kdy pluk vyvíjí značné úsilí v oblasti dronů, protože dnes je každý obslužný tým schopen mít vlastní dron, aby mohl v případě potřeby provádět průzkum,“ vysvětlil velitel jednotky protivzdušné obrany Nicolas.
Paříž také mnohem více spolupracuje se zahraničními exportéry zbraní, které se osvědčily na ukrajinském bojišti. Patří mezi ně i české automatické pušky.
Napětí kolem Grónska a vlastní plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení situace na Ukrajině nutí evropské země spoléhat se stále více samy na sebe. Francie tradičně patří k zemím, které volají po větší samostatnosti evropského pilíře NATO.