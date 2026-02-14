O víkendu nejezdí pražské metro na lince B mezi Florencí a Vysočanskou


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK

V sobotu začala dvoudenní výluka pražského metra v části linky B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce při rekonstrukci stanice Českomoravská. Během víkendu mohou cestující využít náhradní tramvajovou dopravu XB. Metro ve stejném úseku nejezdilo už o víkendu v polovině ledna.

Pražský dopravní podnik (DPP) chce otevřít stanici Českomoravská, uzavřenou od začátku loňského roku, před začátkem mistrovství světa v krasobruslení. Šampionát se bude v blízké O2 areně konat od 24. do 28. března. „Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ vysvětlil už dříve vedoucí odboru investic do metra DPP Daniel Veverka.

Metro v sobotu a v neděli pojede standardně mezi stanicemi Zličín a Florenc. V úseku na opačnou stranu bude mezi Vysočanskou a Hloubětínem jezdit kyvadlově jen po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující pokračující dále na Černý Most přestoupí mezi vlaky, které na sebe budou navazovat.

Dopravní podnik v době výluky zavedl v denním provozu náhradní tramvajovou linku XB po trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Jako alternativní náhradní dopravu je možné využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linku 8 doplňují spoje v úseku mezi Špejcharem a Starým Hloubětínem.

Rekonstrukce Českomoravské začala loni 6. ledna a měla trvat zhruba do konce minulého roku. Kvůli horšímu stavu konstrukcí, než se předpokládalo, se však práce protáhly.

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Mývalové na hranici Prahy. Brzy jich bude ještě víc, říká přírodovědec

Mývalové se podle přírodovědecké organizace Alka Wildlife poprvé dostali k hranicím Prahy. Fotopast jednoho zachytila pouhé dva kilometry od metropole, k níž se blíží údolím Berounky. Český přírodovědec Jan Cukor označuje za vysoce pravděpodobné, že se mýval bude na našem území dále šířit.
před 6 hhodinami

O víkendu nejezdí pražské metro na lince B mezi Florencí a Vysočanskou

V sobotu začala dvoudenní výluka pražského metra v části linky B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce při rekonstrukci stanice Českomoravská. Během víkendu mohou cestující využít náhradní tramvajovou dopravu XB. Metro ve stejném úseku nejezdilo už o víkendu v polovině ledna.
před 6 hhodinami

Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení

Praha zavede funkci ombudsmana, který bude řešit stížnosti obyvatel na veřejný prostor. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé po dlouhé diskusi o petici proti postupu města při výměně veřejného osvětlení. Magistrát také nechá aktualizovat koncepci veřejného osvětlení, k čemuž vznikne pracovní skupina, ve které zasednou zástupci města a jeho organizací a odborníci z relevantních oborů. Výměna osvětlení bude pokračovat s využitím svítidel s o něco teplejším světlem, zdaleka však ne takovým, jaký petenti požadovali.
12. 2. 2026

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka

U uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě byla potvrzena ptačí chřipka, informovala ve čtvrtek Státní veterinární správa (SVS). Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v některých expozicích. Veterináři ve spolupráci se zoologickou zahradou přijmou mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Zoo v důsledku opatření dočasně přesunula ptáky z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor.
12. 2. 2026Aktualizováno12. 2. 2026

Výtoňský most má trhliny. Dostane provizorní uhlíkové lamely

V konstrukci pražského výtoňského mostu se objevily trhliny. Podle odborníků bude provozuschopný už jen zhruba rok. Životnost by mu měla prodloužit instalace speciálních lamel s uhlíkovými vlákny. Železničáři mezitím chtějí dál jednat o tom, zda most opravit, jak loni rozhodl tehdejší ministr dopravy Martin Kupka (ODS), nebo ho nahradit novým.
11. 2. 2026

Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Odvolací senát potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého by někdejší politik dostal tuto částku jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Tím by se potenciálně stal, kdyby nebyl obviněn. Rozhodnutí je pravomocné.
11. 2. 2026

Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

Cílem připravované nové aplikace PID Lítačka je především zvýšení její stability a možnost hladkého rozšiřování o další funkce, což architektura nynější verze neumožňuje. Informovali o tom zástupci městské firmy Operátor ICT (OICT), která má vývoj na starosti. Nová aplikace by měla začít v ostrém provozu fungovat začátkem příštího roku a zatím přinese jen drobnější úpravy funkcí, další by měly následovat.
11. 2. 2026

Výběr dodavatele na stavbu další části metra D byl v pořádku, uvedl úřad

Výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Výběr sdružení firem vedených společností Subterra napadla u ÚOHS firma Strabag. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.
10. 2. 2026
