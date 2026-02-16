Hřib nespáchal přestupek v případu odměn v PRE Holding, rozhodl říčanský úřad

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib nepochybil v případu odměn za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). Městský úřad v Říčanech zatím nepravomocně zastavil řízení, žádný přestupek podle něj nebyl prokázán. Informovala o tom mluvčí pražské organizace Pirátů Martina Vacková, následně to potvrdila mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
Hřib byl členem představenstva pražské městské firmy ještě jako člen vedení metropole, ve kterém skončil koncem loňského roku. Funkci měl vykonávat zdarma, společnost mu však v roce 2024 na odměnách vyplatila 178 tisíc korun. Předseda Pirátů k tomu opakovaně uvedl, že šlo o omyl, na který sám upozornil a peníze vrátil hned, jak to administrativní náležitosti umožnily. V představenstvu loni v červnu skončil.
Případem se zabývali kriminalisté, kteří jej odložili a předali do přestupkového řízení. Nejprve ho řešil úřad Prahy 10, který ale přestupek projednat nemohl kvůli možné podjatosti, stejně jako magistrát. Ministerstvo spravedlnosti tak případ předalo říčanskému úřadu.
Ten nyní podle Vlnařové řízení zastavil s tím, že spáchání přestupku nebylo prokázáno. „Usnesení dosud není pravomocné, nabývá právní moci 15 dní ode dne doručení účastníkovi, který má právo se ve věci odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek,“ popsala mluvčí.
„Od počátku jsem celou konstrukci, že bych mohl být zodpovědný za to, že mi někdo posílá bez mého vědomí nějaké peníze, považoval za absurdní. Výsledek přestupkového řízení mi v tomto dal v plném rozsahu za pravdu. Piráti tak zůstávají jedinou relevantní stranou bez kauz,“ tvrdí předseda Hřib. Úřad podle něj prověřováním potvrdil, že vyplácení bylo důsledkem chyby na městské firmy, za kterou nemohl.
Pirátského politika kvůli případu kritizovali opoziční zastupitelé Prahy především z ANO, ale i Tomáš Portlík (ODS), předseda zastupitelského klubu SPOLU, se kterým jsou Piráti na magistrátu v koalici. Portlík je zároveň i předsedou dozorčí rady PREH, která podle Hřiba selhala. „Očekávám, že se mi pan Portlík za všechna neoprávněná nařčení veřejně omluví na nejbližším konání pražského zastupitelstva, stejně jako za výrobu pseudoprávního posudku na mou osobu z dílny jeho právníka,“ uvedl.