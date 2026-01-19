Odměnami Hřiba za členství v představenstvu PREH se zabývá úřad v Říčanech


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24

Městský úřad v Říčanech řeší odměny, které Zdeněk Hřib (Piráti) pobíral za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). S předsedou Pirátů a bývalým náměstkem pražského primátora zahájil přestupkové řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až 250 tisíc korun. České televizi to řekla mluvčí úřadu Helena Vlnařová. Hřib měl pozici v představenstvu jako člen vedení Prahy vykonávat zdarma. Firma mu ale za jeho působení vyplatila 178 tisíc korun. Hřib spáchání přestupku odmítá.

„Potvrzujeme, že pan Hřib nevyužil možnosti, aby byl jeho přestupek projednán v disciplinárním řízení Mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny a přestupek bude projednán na MěÚ Říčany,“ řekla České televizi mluvčí úřadu Vlnařová. Možnost vybrat si, jestli se přestupkem bude zabývat úřad, nebo zmíněný sněmovní výbor, má Hřib coby poslanec. „Podezřelému z přestupku (panu Hřibovi) bylo zasláno oznámení o zahájení řízení,“ dodala.

„Já jsem žádný přestupek neudělal, naopak jsem na ten omyl sám proaktivně upozornil. Celou věc jsem sám řešil hned, jak jsem zjistil, že mi na ten účet přišly peníze, které už dorazit neměly. A ty jsem následně obratem, co jsem obdržel číslo, vrátil,“ uvedl pro Českou televizi Zdeněk Hřib. „Nevidím tedy žádný důvod, proč bych se měl s tímto schovávat za mandátový a imunitní výbor,“ vysvětlil.

Post šéfa Pirátů obhájil Hřib. „Míříme do příští vlády,“ řekl po zvolení
Znovuzvolený předseda Pirátů Zdeněk Hřib na zasedání celostátního fóra strany

Říčanský úřad předsedu Pirátů podezírá z porušení zákona o střetu zájmů. „V případě tohoto přestupku lze (…) uložit pokutu v rozmezí od pěti do 250 tisíc korun, přičemž (…) nelze uložit napomenutí nebo ustoupit od uložení správního trestu,“ přiblížila Vlnařová.

Hřib měl porušit zákon o střetu zájmů tím, že od června do listopadu 2024 pobíral odměnu za své působení v představenstvu Pražské energetiky Holding (PREH). Dohromady dostal 178 tisíc korun. Jako člen vedení Prahy ale neměl na odměnu nárok. Na konci listopadu 2024 předseda Pirátů peníze na účet PREH vrátil a firma prohlásila, že se necítí poškozená.

Případem se ale začali zabývat kriminalisté. Policie dospěla k závěru, že předseda Pirátů trestný čin nespáchal. Podle informací portálu iDNES.cz zejména proto, že se nepodařil prokázat Hřibův úmysl. Podle portálu byli ale kriminalisté přesvědčeni, že se Hřib dopustil přestupku. Porušení zákona o střetu zájmů si podle nich měl a mohl být vědom.

Případ proto nejprve skončil na stole Úřadu městské části Praha 10. Ten ale přestupek projednat nemohl. „Magistrát a všechny úřady městských částí jsou z projednávání a rozhodování této věci vyloučeny kvůli systémové podjatosti,“ přiblížil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Ministerstvo spravedlnosti tak případ předalo právě Městskému úřadu v Říčanech.

Výběr redakce

Kejda v Dyji může ohrozit vodárenskou nádrž

Kejda v Dyji může ohrozit vodárenskou nádrž

10:28Aktualizovánopřed 7 mminutami
Zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, bylo mu 93 let

Zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, bylo mu 93 let

18:29Aktualizovánopřed 11 mminutami
Bulharský prezident Radev oznámil, že podá demisi

Bulharský prezident Radev oznámil, že podá demisi

před 29 mminutami
Odměnami Hřiba za členství v představenstvu PREH se zabývá úřad v Říčanech

Odměnami Hřiba za členství v představenstvu PREH se zabývá úřad v Říčanech

před 45 mminutami
Státní zástupkyně propustila Vémolu z vazby na kauci. Zápasník má zákaz vycestovat

Státní zástupkyně propustila Vémolu z vazby na kauci. Zápasník má zákaz vycestovat

17:50Aktualizovánopřed 59 mminutami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

07:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

00:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

10:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Odměnami Hřiba za členství v představenstvu PREH se zabývá úřad v Říčanech

Městský úřad v Říčanech řeší odměny, které Zdeněk Hřib (Piráti) pobíral za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). S předsedou Pirátů a bývalým náměstkem pražského primátora zahájil přestupkové řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až 250 tisíc korun. České televizi to řekla mluvčí úřadu Helena Vlnařová. Hřib měl pozici v představenstvu jako člen vedení Prahy vykonávat zdarma. Firma mu ale za jeho působení vyplatila 178 tisíc korun. Hřib spáchání přestupku odmítá.
před 45 mminutami

Lidé ve Starosedlském Hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku v sobotním referendu odmítli umístění větrných elektráren na území obce. Proti výstavbě se vyslovilo 71 z 83 hlasujících, jedenáct s ní souhlasilo a jeden hlas nebyl platný. Referenda se zúčastnilo 68,6 procenta z celkového počtu 121 voličů. Je tak platné a jeho výsledky závazné, vyplývá z informací na webu obce. Podle starosty Rudolfa Šimka (nez.) to znamená, že záměr se v obci neuskuteční.
včeraAktualizovánovčera v 12:45

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
13. 1. 2026Aktualizováno13. 1. 2026

Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt řidič a spolujezdec z osobního auta, které ujíždělo policistům. Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
11. 1. 2026

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Chřipková epidemie bude vrcholit do dvou týdnů, počítají odborníci

Do dvou týdnů bude podle odborníků vrcholit chřipková epidemie. I když přes svátky celková nemocnost klesla, očekávají rychlý návrat k vysokým počtům nakažených. Jen v minulém týdnu hlásily laboratoře 940 lidí s respiračním onemocněním na 100 tisíc obyvatel. Čtyři z pěti pacientů měli právě chřipku, oficiálně jí v této sezoně podlehlo 19 lidí. Epidemiologové ale odhadují, že toto číslo může být výrazně vyšší. Chřipka u rizikových pacientů zhoršuje chronická onemocnění.
7. 1. 2026

Středočeský kraj loni předčil Prahu v počtu dopravních nehod

Středočeský kraj je podle policejních statistik regionem s nejvyšším počtem dopravních nehod. Od ledna do listopadu 2025 se tam stalo 12 647 nehod, při kterých zemřelo 75 lidí. Střední Čechy tak překonaly i Prahu, která si dlouhodobě drží prvenství. Z analýz vyplývá, že za většinou havárií stojí především vysoká rychlost a nezkušenost řidičů.
5. 1. 2026

Do ulic vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky

Do ulic českých měst vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky. Lidé mohou přispět do označených a zapečetěných pokladniček, ale také on-line na webu sbírky nebo kdykoliv zaslat dárcovskou SMS, případně přispět na sbírkový účet. Letos jde už o 26. ročník sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Výtěžek je určen lidem v těžké životní situaci, desetina pak směřuje na zahraniční humanitární pomoc.
3. 1. 2026
Načítání...