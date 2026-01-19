Odměnami Hřiba za členství v představenstvu PREH se zabývá úřad v Říčanech

Městský úřad v Říčanech řeší odměny, které Zdeněk Hřib (Piráti) pobíral za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). S předsedou Pirátů a bývalým náměstkem pražského primátora zahájil přestupkové řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až 250 tisíc korun. České televizi to řekla mluvčí úřadu Helena Vlnařová. Hřib měl pozici v představenstvu jako člen vedení Prahy vykonávat zdarma. Firma mu ale za jeho působení vyplatila 178 tisíc korun. Hřib spáchání přestupku odmítá.
„Potvrzujeme, že pan Hřib nevyužil možnosti, aby byl jeho přestupek projednán v disciplinárním řízení Mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny a přestupek bude projednán na MěÚ Říčany,“ řekla České televizi mluvčí úřadu Vlnařová. Možnost vybrat si, jestli se přestupkem bude zabývat úřad, nebo zmíněný sněmovní výbor, má Hřib coby poslanec. „Podezřelému z přestupku (panu Hřibovi) bylo zasláno oznámení o zahájení řízení,“ dodala.
„Já jsem žádný přestupek neudělal, naopak jsem na ten omyl sám proaktivně upozornil. Celou věc jsem sám řešil hned, jak jsem zjistil, že mi na ten účet přišly peníze, které už dorazit neměly. A ty jsem následně obratem, co jsem obdržel číslo, vrátil,“ uvedl pro Českou televizi Zdeněk Hřib. „Nevidím tedy žádný důvod, proč bych se měl s tímto schovávat za mandátový a imunitní výbor,“ vysvětlil.
Říčanský úřad předsedu Pirátů podezírá z porušení zákona o střetu zájmů. „V případě tohoto přestupku lze (…) uložit pokutu v rozmezí od pěti do 250 tisíc korun, přičemž (…) nelze uložit napomenutí nebo ustoupit od uložení správního trestu,“ přiblížila Vlnařová.
Hřib měl porušit zákon o střetu zájmů tím, že od června do listopadu 2024 pobíral odměnu za své působení v představenstvu Pražské energetiky Holding (PREH). Dohromady dostal 178 tisíc korun. Jako člen vedení Prahy ale neměl na odměnu nárok. Na konci listopadu 2024 předseda Pirátů peníze na účet PREH vrátil a firma prohlásila, že se necítí poškozená.
Případem se ale začali zabývat kriminalisté. Policie dospěla k závěru, že předseda Pirátů trestný čin nespáchal. Podle informací portálu iDNES.cz zejména proto, že se nepodařil prokázat Hřibův úmysl. Podle portálu byli ale kriminalisté přesvědčeni, že se Hřib dopustil přestupku. Porušení zákona o střetu zájmů si podle nich měl a mohl být vědom.
Případ proto nejprve skončil na stole Úřadu městské části Praha 10. Ten ale přestupek projednat nemohl. „Magistrát a všechny úřady městských částí jsou z projednávání a rozhodování této věci vyloučeny kvůli systémové podjatosti,“ přiblížil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Ministerstvo spravedlnosti tak případ předalo právě Městskému úřadu v Říčanech.