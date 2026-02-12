Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu, píše MF Dnes

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod vyšetřuje jako vážný incident lednový manévr letadla portugalského dopravce, při kterém se letoun poblíž Křivoklátu ve velké rychlosti dostal nízko nad zem. Pilot Airbusu A320neo na lince z Lisabonu do Prahy srážce s terénem zabránil, píše Mladá fronta DNES (MF Dnes).
Incident se podle deníku stal 17. ledna dopoledne. Stroj se dostal pod povolenou minimální výšku a dále rychle klesal a zároveň zrychloval, píše MF Dnes. Podle veřejně dohledatelných dat letoun klesl až přibližně 305 metrů nad terén a v tu chvíli letěl rychlostí víc než 590 kilometrů za hodinu.
Dle odborníků se v tu chvíli muselo na palubě letadla aktivovat varování před nárazem do země a pilot obrátil stroj ke stoupání, uvádí deník.
„Radarové systémy u letu zaznamenaly narušení výškové hladiny čtyř tisíc stop. Posádka reagovala na pokyn řídícího letového provozu,“ potvrdil incident letový inspektor a zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák. „Událost vyšetřujeme jako vážný incident,“ dodal.
Portugalci do Česka poslali data z takzvaných černých skříněk letounu. „Kolegové nám zaslali data ze záznamníku letových dat, která aktuálně analyzujeme a porovnáváme s daty od Řízení letového provozu,“ informoval Bejdák. Mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma vyšetřování potvrdil, nechtěl ho ale do jeho uzavření komentovat.