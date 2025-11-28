Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u značného počtu letadel řady A320. Společnost to uvedla v prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání mohlo týkat přibližně šesti tisíc strojů, což představuje zhruba třetinu světové flotily tohoto výrobce. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem. Dopravci Wizz Air a Air India už avizovali, že se opatření může dotknout některých jejich letů.

Podle výrobce analýza nedávného incidentu odhalila, že intenzivní sluneční záření může u těchto letounů poškodit údaje důležité pro fungování letového řízení.

„Airbus následně identifikoval značný počet letadel řady A320, která jsou v současné době v provozu a která mohou být ovlivněna,“ uvedla společnost s tím, že spolupracovala s leteckými úřady a požádala provozovatele o okamžitá preventivní opatření.

„Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a budeme úzce spolupracovat s provozovateli, přičemž bezpečnost je pro nás hlavní a prvořadou prioritou,“ dodala společnost s tím, že uznává, že krok může narušit provoz.

Maďarská letecká společnost Wizz Air agentuře Reuters sdělila, že opatření se může dotknout některých jejích letů, které se mohou zpozdit. Dopady na provoz připustily také aerolinky Air India.

Výběr redakce

Šéf Správy železnic na výzvu Kupky nastoupil na dovolenou. Resort chystá audit

Šéf Správy železnic na výzvu Kupky nastoupil na dovolenou. Resort chystá audit

16:26Aktualizovánopřed 29 mminutami
Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

před 49 mminutami
Pokračování Rady vlády pro paměťovou agendu je nejisté

Pokračování Rady vlády pro paměťovou agendu je nejisté

před 53 mminutami
Sýrie hlásí třináct mrtvých po útoku Izraele

Sýrie hlásí třináct mrtvých po útoku Izraele

07:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

16:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

08:22Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak byl mocným šéfem Zelenského kanceláře

Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak byl mocným šéfem Zelenského kanceláře

15:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

10:46Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u značného počtu letadel řady A320. Společnost to uvedla v prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání mohlo týkat přibližně šesti tisíc strojů, což představuje zhruba třetinu světové flotily tohoto výrobce. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem. Dopravci Wizz Air a Air India už avizovali, že se opatření může dotknout některých jejich letů.
před 49 mminutami

Sýrie hlásí třináct mrtvých po útoku Izraele

Při izraelském útoku v obci Bajt Džin na jihozápadě Sýrie zahynulo třináct lidí, včetně dvou dětí. Na místě jsou desítky zraněných. S odvoláním na syrskou státní televizi o tom informovala agentura Reuters. Izraelská armáda podle portálu The Times of Israel oznámila, že v noci v obci podnikla razii proti islámským radikálům, při které se její vojáci dostali pod palbu.
07:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Steinmeier jako první německý prezident uctil v Guernice oběti bombardování

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier uctil památku stovky obětí náletu z dubna 1937, při kterém německá nacistická Legie Condor a italské fašistické Aviazione Legionaria prakticky srovnaly španělské město Guernica se zemí. Stal se tak prvním německým prezidentem, který toto město navštívil, informovala agentura AP.
17:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

Papež Lev XIV. se v pátek v rámci druhého dne návštěvy Turecka setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. v Izniku, kde si společně připomněli 1700. výročí konání nicejského koncilu, informuje agentura AP. Iznik, někdejší Nikáj, je místo, kde se v roce 325 křesťanští biskupové shodli na základních principech křesťanské víry. Představitelé dvou větví křesťanské víry se na místě společně pomodlili za opětovné sjednocení křesťanů.
16:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 128

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu, který začal ve středu, vzrostl podle pátečních zpráv na 128. Vedení města podle agentury Reuters oznámilo, že záchranné práce skončily a že přibližně dvě stě lidí je stále nezvěstných. Protikorupční úřad zadržel v pátek v souvislosti s incidentem dalších osm lidí.
01:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) ráno sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Toho média označují za mocného muže ukrajinské politiky a upozorňují, že v současné době vede tým, který jedná s USA o americko-ruském plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje. Večer prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Jermak podal rezignaci.
08:22Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kvůli útokům na kostely na jihu Španělska nařídil soud muži psychiatrickou léčbu

Soud v Madridu v pátek nařídil psychiatrickou léčbu v zařízení s ostrahou muži, který v roce 2023 zaútočil na kostely ve městě Algeciras na jihu Španělska. Při útoku zahynul kostelník a další dva lidé včetně místního kněze byli zraněni, uvedla agentura EFE. Soud rozhodl, že muž nejednal s teroristickými úmysly.
před 4 hhodinami

Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak byl mocným šéfem Zelenského kanceláře

Korupční skandál v ukrajinské energetice se dotkl i Andrije Jermaka, vedoucího kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. Protikorupční úřady u něj provedly prohlídku. O Jermakově možné roli v kauze ukrajinská média a experti spekulují už delší dobu. Ještě déle ale upozorňují na nesmírnou moc, která se v rukách nikým nevoleného úředníka soustředila, než Zelenskyj v pátek oznámil jeho konec ve funkci.
15:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...