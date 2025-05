Jeden pilot omdlel, druhý byl na toaletě. Letadlo se ocitlo bez dohledu

Stroj společnosti Lufthansa mířící z Německa do Španělska loni letěl deset minut bez dohledu pilota poté, co kapitán odešel na toaletu a druhý pilot mezitím v kokpitu ztratil vědomí. Stroj řídil v té době autopilot. Napsaly to agentury DPA a AP s odvoláním na výsledky zprávy španělského úřadu pro vyšetřování nehod CIAIAC.