Od nehody, která změnila pravidla pro piloty, uplynulo deset let

Deset let od tragédie, která změnila pravidla leteckých společností. V roce 2015 pilot aerolinek Germanwings, který trpěl psychickými problémy, navedl stroj se 150 lidmi na palubě v plné rychlosti do horského masivu. Od té doby musí posádky pravidelně procházet pečlivými psychologickými testy a v kabině nesmí nikdy být jen jeden z pilotů.

„Ve Spojených státech je změna tohoto pravidla teď pozastavena, v Evropě také, ale mluví se o tom čím dál víc. Chtějí zase omezit možnost počtu pilotů v kabině pouze na jednoho, což by byl samozřejmě, co se bezpečnosti týče, krok zpět,“ uved pilot Ángel Gonzáles.

Letadlo na pravidelné lince ze španělské Barcelony do německého Düsseldorfu se zřítilo 24. března 2015 krátce před 11 hodinou dopoledne v jižní části francouzských Alp, zhruba 150 kilometrů severovýchodně od Marseille. Na palubě bylo 144 cestujících a šest členů posádky, prudký náraz do horského pásma Massif des Trois-Évêchés nikdo nepřežil. Letoun, který teprve ráno téhož dne přiletěl do Barcelony, přitom nesignalizoval žádné potíže a do země narazil v plné rychlosti.