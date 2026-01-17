Hřib bude obhajovat křeslo předsedy Pirátů, vyzve ho Witosz

Opoziční Piráti si na jednání celostátního fóra v Prachaticích zvolí nové vedení. Funkci předsedy bude obhajovat poslanec Zdeněk Hřib, který předloni v listopadu v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše. Piráti pod jeho vedením posílili ve sněmovně, Hřib se také stal poslancem. Jeho vyzyvatelem bude místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz.
Zasedání celostátního fóra začne v kongresovém centru v Prachaticích v 09:00, volba předsedy je v programu zařazená hned deset minut poté. Ještě před obědem by měli Piráti vybrat i místopředsedy, projednat úpravy stanov v souvislosti s fungováním svého think tanku Institut Pí, ale také zprávu o stavu kampaně. V odpoledním bloku se budou Piráti věnovat výroční zprávě předsedy, představení poslaneckého klubu a zhodnocení plnění úkolů celostátního fóra.
Hřib se stal předsedou Pirátů předloni v listopadu poté, co kvůli neúspěchu v krajských a senátních volbách rezignovalo vedení dlouholetého předsedy Bartoše. Porazil tehdy bývalého pražského senátora Lukáše Wagenknechta se slibem reforem, které měly zlepšit vnitřní fungování strany a zajistit lepší výsledky ve volbách do sněmovny.
„Jdu do toho s tím, že chci, aby Piráti byli klíčovou součástí příští vlády, tedy vlády bez Andreje Babiše,“ poznamenal k sobotnímu jednání Hřib. Současná vláda ANO, SPD a Motoristů je podle něj sňatkem zla z rozumu. Soustředit se stávající předseda plánuje také na dobrý výsledek v komunálních volbách. „Chci, aby se staly takovým referendem o babišovském chaosu, který tady dnes a denně zažíváme nejenom ve sněmovně,“ řekl. Končící předsednictvo Pirátů pokládá Hřib s ohledem na volební výsledek za úspěšné.
Witosz se účastnil voleb předsedy Pirátů i v minulosti. V roce 2022 neprošel přes první kolo, posledně z volby odstoupil a vyjádřil podporu Wagenknechtovi. Za stěžejní pokládá mimo jiné dostat pod kontrolu rozpočet strany. Účasti Pirátů v loňských sněmovních volbách byl podle něj vabank. „Kdyby to nevyšlo, tak máme velký problém. Je potřeba změnit způsob, jak nakládáme s našimi prostředky,“ doplnil. Piráti dali na sněmovní kampaň zhruba 81 milionů korun. Podle Witosze také potřebují posílit na komunální úrovni, mimo jiné díky spolupráci s místními hnutími.
Politolog Jakub Stauber zmínil, že Witosz je komunální politik, jehož odborností je především doprava. „To, co kritizuje na současném, ale i trochu na minulém vedení, je, že strana se orientuje na politický marketing a málo se věnuje rozvoji členské základny a generování expertízy, což jsou obecné problémy téměř všech politických stran v České republice, a to by chtěl pan Witosz změnit,“ míní Stauber. Dle něj to znamená, že s podobným programem zřejmě vystoupí protikandidát Hřiba i během diskuze.
Volba místopředsedů
Pozice místopředsedů budou obhajovat předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová a poslanec Martin Šmída. Richterová řekla, že chce ve vedení strany zastupovat rozumnou sociální politiku a řešení v ekonomických tématech, která zohlední, co potřebují rodiny. Zmínila podporu dostupného bydlení či růst rodičovského příspěvku. „To je hlavní politická agenda, kterou hájím a kde zastupuji půl milionu voličů, kteří nás vyslali do sněmovny. Ráda bych ji nesla i v předsednictvu strany,“ uvedla. Za velmi dobrou označila spolupráci s Hřibem a ráda by v ní pokračovala.
Ucházet o místo v nejužším vedení se budou také místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Stojanová, podnikatel Jiří Hlavenka a student politologie Zacharias Samuel Fischer. Do volby místopředsedů propadne i neúspěšný uchazeč o předsednickou pozici.
Piráti ve sněmovně po loňských říjnových volbách díky zisku téměř devíti procent hlasů posílili ze čtyř na osmnáct poslanců. Jsou čtvrtým nejsilnějším klubem a stejně jako v posledním roce uplynulého volebního období patří do opozice. V posledních komunálních volbách získali jako navrhující strana v obcích 274 mandátů, obhajovali jich přitom 358.