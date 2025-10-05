Poslanecký klub Pirátů povede Richterová


5. 10. 2025Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Pirátský klub povede v novém volebním období Olga Richterová. Klub o tom rozhodl na nedělním prvním zasedání jednomyslně. Prvním místopředsedou poslanců Pirátů bude Ivan Bartoš, dalšími dvěma místopředsedkyněmi Kateřina Stojanová a Lenka Martínková Španihelová. Po jednání klubu o tom informoval předseda strany Zdeněk Hřib.

„Jako čtvrtá nejsilnější strana s devíti procenty hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech sněmovny i v jejich vedení,“ doplnil Hřib. Chce, aby ve sněmovně byly od prvního dne slyšet programové priority strany – dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny či boj s korupcí.

Ve sněmovně budou mít Piráti nejvyšší podíl žen. Mezi novými členy dolní komory je jich mezi Piráty 15 z 18, tedy 83 procent. Straně dalo hlas půl milionu voličů, získala tak 8,97 procenta. Hřib uvedl, že voličky a voliči dali jasně najevo, že jim citelně chyběly ženy a mladí lidé ve sněmovně a bere to jako závazek, že Piráti budou jejich hlas prosazovat naplno.

Porazili jsme SPD, což byl hlavní cíl, řekl Hřib
Tisková konference Pirátů

V roce 2021, kdy Piráti kandidovali společně se Starosty, získali čtyři mandáty. Předsedou nejmenšího poslaneckého klubu se tehdy stal Jakub Michálek. Poslanecký mandát letos neobhájil, když kandidoval z posledního místa pražské volební listiny.

Piráti ustavili po volbách vedení klubu jako první. Další strany mají první společné oficiální jednání poslanců naplánované na následující dny. V úterý se sejdou poslanci TOP 09, Motoristů, lidovců a SPD. Na středu svolalo své poslance vítězné hnutí ANO. Klub ODS se sejde ve dnech po úterním jednání širšího vedení strany.

zdroj: ČSÚ, ČT24
