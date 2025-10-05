Nově zvolená Poslanecká sněmovna bude mít rekordní počet žen. Bude jich 67 ze 200 poslanců, tedy třetina. Největší podíl jich bude u Pirátů nebo v hnutí STAN, zastoupení žen v dolní komoře dlouhodobě stoupá. Mezi nimi zasedne ve sněmovně i nejmladší členka dolní komory od vzniku České republiky Julie Smejkalová (STAN). Letos byla nejvyšší volební účast ve sněmovních volbách po roce 2000.
Ve sněmovně zasedne rekordní počet žen
Největší zastoupení mají ženy mezi stranami dolní komory u Pirátů. Z jejich 18 poslanců je 15 žen, tedy 83 procent. Nadpoloviční počet poslankyň bude mít i klub STAN – 13 z 22, tedy 55 procent. Fenomén kroužkování žen na kandidátkách podpořilo sdílení této myšlenky na sociálních sítích.
Letošní vítěz voleb, hnutí ANO, má mezi 80 nově zvolenými poslanci 21 žen, tedy 26 procent. Naopak nejméně žen do sněmovny poslali voliči Motoristů, jen dvě ze 13 poslanců – to znamená 15 procent. Hnutí SPD má třetinu poslankyň, pět z 15. Za koalici SPOLU získalo mandát 11 žen, což je zhruba 21 procent z 52 nových zákonodárců.
Před čtyřmi lety byl nejvyšší podíl žen zvolen na kandidátce koalice Pirátů a STAN – 13 z 37 poslanců, tedy 35 procent. Druhé bylo tehdy ANO, do sněmovny se za toto hnutí dostalo 20 poslankyň z celkových 72, jednalo se o 27,7 procenta.
Feri přišel o titul nejmladšího poslance v historii sněmovny
Nejmladší mezi letos zvolenými zákonodárci je Julie Smejkalová (STAN), které je 21 let a necelé tři měsíce. Patří jí tak primát nejmladšího člena dolní komory Parlamentu od vzniku České republiky. Překonala dosavadní rekord bývalého poslance Dominika Feriho, kterému bylo v roce 2017 v době voleb 21 let, tři měsíce a deset dní.
Nejnižší věkový průměr mají poslanci zvolení za Piráty, a to necelých 38 let, následují zákonodárci STAN (40 let). V průměru nejstarší poslance budou mít hnutí ANO (53 let) a SPD (52 let). Před čtyřmi roky měli nejnižší věkový průměr poslanci zvolení za koalici Pirátů a STAN (46,3 roku), naopak nejvyšší průměr připadal na zákonodárce SPD (53,5 roku).
V nové sněmovně bude letos zastoupeno čtyřikrát více poslanců, kteří ještě neoslavili třicetiny, než před čtyřmi roky. Je jich 12, zatímco v roce 2021 jen tři. Takto vysoký podíl dvacátníků byl naposledy zvolen v roce 2010.
Naopak nejstarším členem Poslanecké sněmovny bude pětasedmdesátiletý Jan Síla (SPD). Před čtyřmi roky byl doyenem mezi poslanci Bohuslav Svoboda (ODS), zvolený na kandidátce Spolu, kterému bylo 77 let. Letos již nekandidoval. Ve vůbec nejvyšším věku se stal poslancem Karel Schwarzenberg, kterému bylo v den voleb v roce 2017 dokonce 79 let.
Průměrný věk nových poslanců je necelých 49 let, což je zhruba o rok méně než před čtyřmi lety. I tak je ale letos dolní komora v průměru třetí nejstarší. Vůbec nejstarší sněmovna byla zvolena v roce 2013, věkový průměr byl tehdy téměř 50 let. Naopak nejmladší byli čeští poslanci v roce 1992, kdy byl průměrný věk 43 roků.
Nejvíce hlasujících voličů v novém miléniu
Letošní sněmovní volby přilákaly k urnám víc voličů než ty minulé. Platný hlas letos odevzdalo téměř 5,59 milionu voličů, což byl nárůst asi o 216 tisíc hlasů. Volební účast 68,9 procenta byla nejvyšší po roce 2000 a třetí nejvyšší od vzniku České republiky.
Nejvyšší účast byla na Vysočině, a to 72,5 procenta. Nejnižší účast zaznamenal Karlovarský kraj s 60,7 procenta. Dvě obce zaznamenaly stoprocentní volební účast. Jedná se o Dobrohošť v Jihočeském kraji a obec Čilá v Plzeňském kraji.
V zahraničí volilo nejvíce Čechů v Londýně, a to 2064. Výrazný počet lidí dorazil k urnám také v Bernu nebo v Bruselu, počet tamních voličů se lišil o jediný hlas. Ve švýcarské metropoli jich bylo 1424, zatímco 1423 Čechů vhodilo hlasovací lístek v sídelním městě Evropské komise. Informovalo o tom v sobotu ministerstvo zahraničí. Na 108 zastupitelských úřadech občané odevzdali 27 945 platných hlasů, premiérovou možnost korespondenční volby využilo 8978 lidí.
Vzhledem k časovým posunům Češi hlasovali v zahraničí od čtvrtka do soboty. Mezi prvními volili lidé pobývající v Jižní Americe. „Volební místností v americkém Los Angeles se při zahájení nesla česká hymna hraná na housle, do Bruselu se zase do volební místnosti vydal na kole volič až z Kolína, v Moldavsku odvolila futsalová reprezentace,“ uvedlo ministerstvo.
