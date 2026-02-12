Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení


Praha zavede funkci ombudsmana, který bude řešit stížnosti obyvatel na veřejný prostor. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé po dlouhé diskusi o petici proti postupu města při výměně veřejného osvětlení. Magistrát také nechá aktualizovat koncepci veřejného osvětlení, k čemuž vznikne pracovní skupina, ve které zasednou zástupci města a jeho organizací a odborníci z relevantních oborů. Výměna osvětlení bude pokračovat s využitím svítidel s o něco teplejším světlem, zdaleka však ne takovým, jaký petenti požadovali.

Praha zahájila výměnu sodíkových výbojek s teplejším světlem za studenější LED svítidla před více než dekádou, od roku 2018 ji významně urychlila. Na starosti ji má městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se stará o síť veřejného osvětlení. Podle autorů petice je světlo s vyšším podílem modrého světla škodlivé a narušuje denní rytmus lidí, zvířat i rostlin.

Na jednání ve čtvrtek vystoupila řada podporovatelů petice, ředitel THMP Tomáš Jílek a jím přizvaní odborníci z řad světelných techniků. Jílek uvedl, že je nutné vyvažovat nejen dopady světla na okolí, ale také úspornost systému a zajištění bezpečnosti na ulicích, přičemž eliminace modré složky světla zhoršuje viditelnost osob a předmětů. „Bez toho modrého světla prostě vidíte špatně,“ řekl.

Mezi enviromentalisty a světelnými techniky je podle něj dlouholetý spor, který měla kompromisně vyřešit norma, které se THMP při výměně drží. Pražské řešení podle ředitele odpovídá i postupu jiných evropských metropolí. Městská firma nicméně v reakci na petici mírně sníží takzvanou teplotu chromatičnosti z nyní standardně využívaných tří tisíc Kelvinů na o něco teplejších 2700 kelvinů. „Město je povinno reagovat, není možné ignorovat jedenáct tisíc Pražanů,“ dodal Jílek.

Zastupitelé se ve čtvrtek petici věnovali asi tři a půl hodiny. Nakonec schválili kompromisní návrh, který deklaruje, že zastupitelstvo nesouhlasí se zastavením výměny sodíkových výbojek za LED svítidla. Rada dostala za úkol zajistit autorizované měření světelného prostředí na území Prahy a zadat svému Institutu plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s THMP aktualizovat koncepci veřejného osvětlení v metropoli.

Vznikne k tomu pracovní skupina, ve které zasednou i zástupci biologů, chronobiologů, psychiatrů, lékařů, entomologů, ornitologů, architektů, expertů na bezpečnost, světelných techniků a dalších odborností. Město také zřídí pozici ombudsmana veřejného prostoru, na kterého se budou moci Pražané obracet s podněty na veřejný pořádek, údržbu, veřejné osvětlení, zeleň a městský mobiliář.

THMP také odstraní ze zástavby úplně nejstarší LED svítidla s ještě chladnějším světlem, než jsou ta nyní instalovaná. Magistrát podle usnesení iniciuje jednání s ministerstvem životního prostředí za účelem revize a případné aktualizace normy ČSN 360459, která parametry veřejného osvětlení stanovuje. Radní Adam Zábranský (Piráti) dostal za úkol jednat s velkými producenty světla, jako jsou obchodní centra či sportoviště, o dodržování normy.

Praha zavede funkci ombudsmana, který bude řešit stížnosti obyvatel na veřejný prostor. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé po dlouhé diskusi o petici proti postupu města při výměně veřejného osvětlení. Magistrát také nechá aktualizovat koncepci veřejného osvětlení, k čemuž vznikne pracovní skupina, ve které zasednou zástupci města a jeho organizací a odborníci z relevantních oborů. Výměna osvětlení bude pokračovat s využitím svítidel s o něco teplejším světlem, zdaleka však ne takovým, jaký petenti požadovali.
