Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

Cílem připravované nové aplikace PID Lítačka je především zvýšení její stability a možnost hladkého rozšiřování o další funkce, což architektura nynější verze neumožňuje. Informovali o tom zástupci městské firmy Operátor ICT (OICT), která má vývoj na starosti. Nová aplikace by měla začít v ostrém provozu fungovat začátkem příštího roku a zatím přinese jen drobnější úpravy funkcí, další by měly následovat.
Současnou aplikaci hlavní město spustilo v roce 2018 a podle primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) už nevyhovuje, protože ji jednak vyvíjí a spravují externí dodavatelé a jednak její původní architektura nepočítala s tak výrazným vývojem a rozšiřováním funkcí.
Vývoj nové verze aplikace se Praha spolu se Středočeským krajem rozhodla zadat OICT. O financování, spočívajícím zejména v zaplacení interního vývojářského týmu městské firmy, se budou obě samosprávy dělit.
Člen představenstva OICT Benedikt Kotmel uvedl, že nynější aplikace nebyla napsána tak, aby bylo možné ji pohodlně rozšiřovat. Přidání nových funkcí často znamená narušení celého kódu. Počet lidí užívajících aplikaci podle něj zároveň roste posledních sedm let o dvacet až třicet procent ročně. Aktuálně má více než 220 tisíc unikátních uživatelů denně a kolem dvou milionů ročně.
Smyslem nové verze je tak podle Kotmela především co nejrychleji dostat aplikaci pod kontrolu interního týmu a změnit její architekturu tak, aby pohodlně umožnila další rozvoj. „Technologicky chceme mít v listopadu aplikaci hotovou,“ řekl. Dodal, že následně firma patrně umožní zájemcům stáhnout si novou verzi k testování a ideálně 1. ledna ji chce spustit naostro. To bude znamenat automatickou aktualizaci pro uživatele nynější Lítačky.
Hlavní funkční změna pro uživatele se bude týkat vyhledávání, v nové verzi bude namísto dvou vyhledávačů jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání, které kombinuje všechny druhy dopravy. „Bereme to nejlepší z obou vyhledávačů a děláme z toho jeden,“ vysvětlil Kotmel. Dodal, že vyhledávání již bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění.
Pokročilé plánování tras nebo nový design
Dále nová verze nabídne zjednodušené nastavování, možnost naplánování a uložení trasy, aktivaci více jízdenek najednou, možnost dříve ukončit parkování či temný režim. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny spočívající například v možnosti platit za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervaci.
Radní Středočeského kraje pro dopravu Petr Borecký (STAN) dodal, že z pohledu kraje je zásadní také to, že nová verze umožní nasazení takzvané poptávkové dopravy, která funguje nikoliv podle fixních tras a jízdních řádů, ale na základě momentálního zájmu ze strany cestujících. Kraj ji již testuje v okolí Českého Brodu, ale rád by ji postupně nasadil plošně, což v nynější aplikaci podle radního nejde.
Podle Beránka se u nové verze také zvažuje rebranding barev a celkového designu aplikace, případně i úprava názvu. Detaily nicméně zatím komentovat nechtěl. „Nejsme v diskusích tak daleko, abychom to mohli veřejně komentovat,“ řekl.