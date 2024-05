Aplikace Lítačka má nové funkce a plánování tras

V první fázi spustil službu Operátor ICT (OICT) pro dva tisíce uživatelů, takzvané beta testery. Následně byla letos v lednu v beta verzi začleněna do Lítačky a mohou ji používat všichni. „Sbíráme zpětnou vazbu a zapracováváme komentáře tak, aby nový vyhledávač byl co nejlepší a používalo jej co nejvíce lidí,“ vysvětlil ředitel městské společnosti OICT, která Lítačku spravuje, Benedikt Kotmel.

Hřib chce upozornit na všechny funkce Lítačky

V současné době pracuje OICT s dvěma vyhledávači, které budou ještě nějakou dobu fungovat souběžně. OICT nyní shromažďuje připomínky uživatelů, zapracovává je a hledá způsob, jak je co nejsnazší cestou sjednotit.

„Neřeknu přesně kdy, ale minimálně během půl roku budeme vědět, jak se to stane. Beta z toho určitě zmizí, ale nechceme to ‚natvrdo‘ přepnout, protože bychom tím mohli uživatele naštvat, proto hledáme způsob, aby bylo to přepnutí co nejsnazší,“ řekl Kotmel.

Podle Hřiba se město také zaměří na marketing upozorňující na jednotlivé funkce Lítačky. Například v případě placení parkovného o aplikaci lidé ani po roce a půl často nevědí. „Stále se setkávám s tím, proč je nutné platit prostřednictvím třetí strany. A já říkám, není, jde to Lítačkou. Budeme asi muset investovat víc na marketing, aby si toho lidé víc všimli,“ řekl.

Do projektu jsou vedle OICT, dopravního podniku a Středočeského kraje zapojeny rovněž soukromé společnosti, které provozují sdílené bicykly nebo automobily.