Vláda představí svou hospodářskou koncepci

Vláda představí hospodářskou koncepci Česko: Země pro budoucnost 2.0. Strategie, kterou kabinet schválil v pondělí, obsahuje opatření na zlepšení podnikatelského prostředí. Zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu. Kabinet v koncepci plánuje stavět především na rozvoji privátního sektoru.
Tiskové konference se zúčastní premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (všichni ANO) a ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.
Podpora privátního sektoru
„Jde o detailní soubor strategických opatření, které mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu,“ uvedl ministr Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů Evropské unie, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem.
Strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.
Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.