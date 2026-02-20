Vláda představí svou hospodářskou koncepci


před 1 hhodinou

Vláda představí hospodářskou koncepci Česko: Země pro budoucnost 2.0. Strategie, kterou kabinet schválil v pondělí, obsahuje opatření na zlepšení podnikatelského prostředí. Zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu. Kabinet v koncepci plánuje stavět především na rozvoji privátního sektoru.

Tiskové konference se zúčastní premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (všichni ANO) a ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.

Vláda schválila programové prohlášení, jednala o služebním zákonu či zrušila stratkom
Zleva ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (všichni ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády

Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.

V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády

Podpora privátního sektoru

„Jde o detailní soubor strategických opatření, které mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu,“ uvedl ministr Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů Evropské unie, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem.

Schillerová bude chtít přesvědčit prezidenta k podpisu rozpočtu
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) během jednání Poslanecké sněmovny

Strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.

Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček
Karel Havlíček (ANO)

