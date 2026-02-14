Schillerová bude chtít přesvědčit prezidenta k podpisu rozpočtu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve sněmovně o něm jednat s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal, řekla v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se totiž zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.
„Uvidíme, jak si s tím vláda poradí,“ řekl prezident ve středu v odpovědi na otázku, zda by takový rozpočet případně vetoval. Návrh rozpočtu prošel ve sněmovně ve druhém únorovém týdnu prvním čtením, ještě však může doznat změn v dalších kolech projednávání. V prvním čtení ale dolní komora schválila hlasy vládní koalice jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun.
„To bude na panu prezidentovi,“ odpověděla v sobotu Schillerová na dotaz, zda se nebojí, že hlava státu rozpočet nepodepíše. Poukázala na to, že rozpočet by se měl schvalovat 11. března a prezident má lhůtu patnáct dní na to, aby ho případně vetoval. „Tak možná by se to o pár dnů zpozdilo,“ poznamenala. Dodala, že v takovém případě by současné rozpočtové provizorium trvalo o několik dní déle.
Oponent Schillerové v televizní diskusi, předseda opoziční ODS Martin Kupka poukazoval na to, že právě Národní rozpočtová rada je ze zákona autoritou, která hodnotí plnění rozpočtových pravidel, jako je třeba výše dluhu. „Je naprosto jasné, že je to právě Národní rozpočtová rada, která vlastně odpovídá za to, že jako nezávislý arbitr posuzuje, jak ministerstvo financí naplňuje ty klíčové parametry rozpočtu českého státu,“ uvedl.
Návrh rozpočtu odporuje zákonu, říká rada
Národní rozpočtová rada letos uvedla, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Podle rady by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout nanejvýš 247 miliard korun. Ministryně to v sobotu opět odmítla. Odvolala se přitom mimo jiné na výklad odborníků jejího resortu.
Schillerová také připomněla, že prezident váhal už s podpisem rozpočtu na rok 2025, který prosadila minulá vláda. Prezidentovi ekonomičtí poradci měli vůči rozpočtu výhrady, jeho tehdejší poradce David Marek řekl, že doporučí hlavě státu jej nepodepsat. Prezident nakonec rozpočet podepsal.