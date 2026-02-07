Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná


Návrh státního rozpočtu na letošní rok neodporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti, uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova premiér Andrej Babiš (ANO). Nesouhlasí s opačným stanoviskem Národní rozpočtové rady (NRR), kterou označil za zbytečnou instituci. Premiér také řekl, že chce být aktivní v trestním procesu kauzy Čapí hnízdo, i když ho sněmovna ke stíhání nevydá. V pořadu rovněž nevyloučil budoucí spolupráci s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou či se vyjádřil ke kauze zpráv předsedy Motoristů Petra Macinky.

Vláda návrh rozpočtu schválila na konci ledna, počítá se schodkem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

„Není to pravda,“ uvedl premiér. Radu podle něj vláda nebude poslouchat, považuje ji za zbytečnou. Kabinet ANO, SPD a Motoristů má ambici investovat do dopravní infrastruktury či nemocnic, řekl Babiš na dotaz, zda vláda plánuje konsolidovat finance. Za nesmysl označil možnost v blízké době dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, o čemž dříve hovořili Motoristé. Kabinet podle Babiše také nebude zvyšovat daně.

Vláda se může dostat do sporu s prezidentem i kvůli rozpočtu
Tisková konference po schůzi vlády (26. ledna 2026)

NRR v dřívějším prohlášení na síti X odmítla argument ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle které se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení sněmovnou. Ministerstvo financí se proti stanovisku NRR na svém webu ohradilo a zopakovalo, že podle něj se na přepracovaný rozpočet výdajové rámce nevztahují. Zpochybnilo i výši výdajových rámců, kterou NRR uvedla.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Rada je ze zákona tříčlenná. Předsedu volí dolní parlamentní komora na návrh vlády. Současným předsedou je Mojmír Hampl.

Babiš nebere stanovisko rozpočtové rady úplně vážně, věří Schillerové
Andrej Babiš

Na ministerstvu obrany se chystá audit zakázek

Babiš také řekl, že vláda počítá s výdaji na obranu ve výši dvou procent HDP. Potřeba je podle něj zejména navyšovat počet vojáků, nakoupit pro ně vybavení a plnit závazky NATO ohledně mechanizované brigády a protidronových systémů. Slibovat výdaje ve výši pěti procent HDP je podle něj nesmysl. Na postupném navyšování výdajů do roku 2035 se loni shodly státy NATO na summitu v Haagu.

Celkové obranné výdaje v rozpočtu na letošní rok mají podle návrhu kabinetu činit zhruba 185 miliard korun. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun a výdaje představují 2,02 procenta HDP.

Podle premiéra se také na ministerstvu obrany chystá audit výdajů na různé zakázky. Zopakoval, že projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro tuzemskou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat. Chce ale změnit financování projektu, konkrétní nicméně nebyl.

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš
Letoun F-35a (ilustrační snímek)

Premiér se vyjádřil i k pozvání Česka do Rady pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Podle Babiše tuzemsko v současné době o vstupu do organizace neuvažuje. Babiš dříve řekl, že chce pozici k Radě pro mír koordinovat s ostatními státy Evropské unie.

Pozvánku ke členství dostalo Česko na konci ledna. „Budeme postupovat podle toho, co řeknou další členské státy. Některé řekly, že tam nepůjdou. V tuto chvíli my to neřešíme,“ podotkl v sobotu ministerský předseda.

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel
Donald Trump

Babiš nevyloučil budoucí spolupráci s Martinem Kubou

V pořadu televize Nova dále Babiš nevyloučil budoucí spolupráci s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou a jeho novým hnutím Naše Česko. Premiér řekl, že si s Kubou lidsky rozumí a že mu drží palce. Kuba se předtím vyhranil proti spojování svého hnutí s vládním ANO. Uvedl, že chce vládnout ideálně sám, nikoli v koalici.

„Myslím si, že uspěje, protože on je silný politik, dobře mluví, je úspěšný hejtman,“ uvedl premiér. Připomněl, že jeho předchozí vláda s Kubou „v dobrém slova smyslu válčila“ v době koronavirové pandemie, kdy byl Kuba předsedou Asociace krajů. „Tehdy nás hejtmani podrželi, na rozdíl od opozice,“ podotkl Babiš.

Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko
Martin Kuba

V procesu Čapí hnízdo budu aktivní, vzkázal premiér

Premiér se v sobotu vyjádřil také ke kauze Čapí hnízdo. Oznámil, že chce být v procesu trestního stíhání aktivní, i když ho Poslanecká sněmovna nevydá ke stíhání. Podle nej je trestní stíhání politické a přirovnal jej k soudním procesům krajně pravicové francouzské političky Marine Le Penové, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua či amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„I když mě nevydají, budu aktivní v tom procesu, budu bojovat za pravdu, pravda je na naší straně,“ prohlásil Babiš. „No a? Proč by mě měla vydávat, když jsem nic neudělal?“ reagoval na poznámku moderátorky, že sněmovna ho zřejmě tentokrát nevydá. „Je to vymyšlené svinstvo, neuvěřitelné vůči mojí rodině,“ řekl ke svému obvinění, které pokračuje už čtvrté volební období sněmovny.

Reportéři ČT zmapovali role trestních kauz při jednání o nové vládě
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš

Babišovo stíhání je nyní přerušené, protože v posledních sněmovních volbách získal mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. O doporučeních sněmovně k policejní žádosti o jeho vydání má imunitní výbor rozhodnout 17. února, finální hlasování na plénu by se mělo uskutečnit v první polovině března.

Pokračování stíhání předsedy hnutí ANO umožnila Poslanecká sněmovna v minulosti už třikrát, tentokrát jej ale patrně nevydá. Babišova vláda ANO, SPD a Motoristů má totiž většinu 108 hlasů. Někteří opoziční politici veřejně označují vládní koalici za „koalici nevydání“. Poslanci budou totiž rozhodovat i o vydání šéfa SPD Tomia Okamury, který čelí se svým hnutím stíhání kvůli kontroverzní předvolební kampani před krajskými a senátními volbami. Na dotaz, zda budou mít poslanci koaličních stran možnost volného hlasování, v sobotu Babiš odpověděl, že neví.

Většina obyvatel se přiklání k Babišovu vydání ke stíhání, ukázal průzkum
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš: Macinkovi se zprávy na Hrad nepovedly

V pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova se předseda vlády vyjádřil také ke kauze zpráv ministra životního prostředí Macinky adresovaných poradci prezidenta Petru Kolářovi. Podle Babiše se zprávy nepovedly a doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní.

Premiér řekl, že chápe Macinku, že za Turka bojuje. „Přesvědčoval jsem pana prezidenta, aby byl nad věcí, aby se nad to povznesl, aby mu dal šanci. Řekl jsem, že když Turek bude ministr a udělá nějaký přešlap, nějakou blbost, něco zase řekne, tak tam nebude,“ poznamenal premiér.

Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli přístupu k právu a pravidlům. Čestný prezident Motoristů byl kritizován za některé výroky na sociálních sítích, u části odmítl, že by byl jejich autorem. „Pokud by se stal ministrem, tak bychom mu zakázali sociální sítě,“ řekl Babiš. Uvedl také, že na Pavlově místě by Turka jmenoval.

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci, na které obvinil ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) z vydírání, 27. ledna 2026

