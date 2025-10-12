Většina obyvatel se přiklání k tomu, aby sněmovna vydala předsedu ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, jehož výsledky byly zveřejněny v Otázkách Václava Moravce. Pro Babišovo vydání se vyslovilo v průzkumu 56 procent respondentů, proti 41 procent oslovených lidí.
Většina obyvatel se přiklání k Babišovu vydání ke stíhání, ukázal průzkum
Pražský městský soud poslal do dolní komory žádost o Babišovo vydání ve čtvrtek. Šéf hnutí ANO opětovně získal ve sněmovních volbách mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. Případ pokračuje čtvrté volební období, dolní komora předsedu ANO už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání je zatím přerušené. Už dříve uvedl, že sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu v dotační kauze dlouhodobě popírá.
V průzkumu odpovědělo 37 procent respondentů tak, že sněmovna by měla Babiše určitě vydat. Dalších 19 procent lidí uvedlo, že by ho měla spíše vydat. Rezolutně proti vydání byla přesně pětina dotázaných, spíše proti vydání 21 procent. Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 3. říjnem, odpovídalo v něm 1515 respondentů.
Předseda SPD Tomio Okamura už ohlásil, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o vzniku nové vlády. Ve dvousetčlenné sněmovně budou mít tato uskupení většinu 108 hlasů. Šéf Motoristů Petr Macinka v Otázkách Václava Moravce uvedl, že případ Čapí hnízdo pokládá za politický. „Kdybych měl odpovídat v průzkumu, byl bych ve skupině 'spíše ne',“ řekl. Zástupce ANO Radek Vondráček v televizní debatě podotkl, že kauza trvá deset let a vždy je potřeba zvážit nebezpečí politizace.
„Jako poslanec mám umožnit, aby právo bylo vykonáno,“ uvedl končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobně se vyjádřila předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová, podle níž je zřejmé, že má rozhodnout soud.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně ANO Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Vydání Okamury
Už v úterý obdržela sněmovna od Obvodního soudu pro Prahu 1 opětovnou žádost o vydání Tomia Okamury ke stíhání v souvislosti s případem loňských plakátů hnutí před senátními a krajskými volbami. Vondráček označil kampaň SPD za nevkusnou a nechutnou, šlo ale podle něho o politický projev a trestní právo je o něčem jiném. „Svoboda projevu je jedna ze základních svobod, na které stojí demokracie,“ řekl.
Obdobně kampaň zhodnotil Macinka. „Mně se samozřejmě nelíbil ten plakát, na druhou stranu si prostě myslím, že za to (Okamura) nemá být zavřen do vězení,“ podotkl předseda Motoristů. Richterová a Jurečka v debatě Okamurovo vydání ke stíhání podpořili.
