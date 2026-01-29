Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování.
„Určitě vidím velkou možnost vylepšit podmínky té smlouvy, hlavně z hlediska financování a samozřejmě z hlediska rozpočtování ohledně kurzových rozdílů. Na tom určitě budeme chtít pracovat a smlouvu vylepšit, protože projekt je v takovém stadiu, že musí pokračovat,“ uvedl premiér. Poukázal na to, že v dubnu se gripeny z čáslavské základny přestěhují do Pardubic a L-159 do Náměště nad Oslavou, přičemž čáslavské letiště čeká dvouletá rekonstrukce.
Čtyřiadvacet letounů F-35 má nahradit čtrnáct pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O jejich pořízení rozhodla předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Jde o nejdražší armádní nákup.
Letouny L-159 armáda potřebuje, trvá na svém Babiš
Naopak v případě návrhu poskytnout letouny L-159 Ukrajině podle Babiše není co řešit. Prohlásil, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), jeho předchůdkyně Jana Černochová (ODS) i vojáci říkají, že armáda tato letadla potřebuje. Možnost dodávky letounů pro boj proti ruským dronům zmínil prezident Petr Pavel během své nedávné návštěvy Ukrajiny. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany, podle kterého tuzemská armáda letouny potřebuje a Česko je Ukrajině prodat nemůže. Zůna odkazoval na stanovisko armády.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka však řekl, že armáda byla připravena čtyři letouny pro Kyjev vyčlenit. Na stanovisko armády opakovaně poukazoval i Pavel, dle něhož by dodávka čtyř strojů L-159 nijak nenarušila tuzemskou obranyschopnost. Řehka současně zdůraznil, že dodání vojenské techniky na Ukrajinu je výsostně politické rozhodnutí.
ANO, které loni na začátku října vyhrálo volby a sestavilo vládu s hnutím SPD a Motoristy, ve volebním programu slibovalo přehodnocení nákladných armádních nákupů, jako jsou právě stíhačky F-35. Místopředseda ANO Karel Havlíček ale již loni v listopadu sdělil, že nákup amerických letounů F-35 je rozhodnutá záležitost, je ale třeba udělat vše pro maximální zapojení českého průmyslu.