Vláda projedná návrh státního rozpočtu

Vládu Andreje Babiše (ANO) čeká schvalování návrhu letošního státního rozpočtu. Kabinet na zákonu pracuje od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítl návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) také kabinetu předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Před jednáním vlády jako obvykle zasedne koaliční rada.

Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro letošní rok maximální povolený deficit 237 miliard korun. Sněmovna loni odmítla návrh bývalé koalice s deficitem 286 miliard, podle nové většiny v něm chyběly výdaje za zhruba 96 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v minulosti uvedla, že bude obtížné zajistit deficit pod 300 miliardami korun. Přesné číslo má zaznít v pondělí.

Podle ministryně je možné, že se o týden prodlouží rozpočtové provizorium. Poslanci by mohli finálně hlasovat až jedenáctého března, rozhodnout o tom musí koaliční rada.

Na klíčové dopravní stavby chce vláda peníze najít. Resort dostane podle ministra Ivana Bednárika (za SPD) zhruba 25 miliard navíc. V původním návrhu hospodaření fondu dopravní infrastruktury, který je s celkovým rozpočtem provázaný, chybělo přibližně 37 miliard.

Ministři budou muset najít miliardy navíc taky na platy zaměstnanců ve veřejné sféře. Minulý týden ve čtvrtek se s odbory shodli na tom, že od dubna vzrostou. Podílet se mají i kraje a obce, kterým se ale nelíbí, že to s nimi nikdo nekonzultoval. Plány současné vlády a hrozbu zvyšování schodku kritizuje opozice.

Zástupci koalice říkají, že kabinet bude šetřit na provozních výdajích. „Úspory budou drastické a budou všude, nikdy se za posledních několik let nešetřilo tak jako od roku 2026,“ popsal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Větší přesuny peněz zřejmě čeká ministerstvo obrany – do jiných kapitol by se mohly rozdělit nižší desítky miliard.

Další témata

Podle návrhu nařízení o platech vzrostou nepedagogům ve školách, zaměstnancům v kultuře či úředníkům tarify o devět procent a zdravotním sestrám či pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou pak do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta.

Koaliční rada by se mohla zabývat stanoviskem ministerstva zahraničí ohledně pozvánky pro ČR do Rady míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Tématem by mohli být i noví velvyslanci. Podle serveru Seznam Zprávy chce kabinet zrušit vyslání velvyslanců, které schválila vláda Petra Fialy (ODS) a podepsal prezident Petr Pavel.

Kabinet se pak bude zabývat i úpravou pravidel pro sestavování rozpočtu, dále rozpočtem Státního fondu podpory investic, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního zemědělského intervenčního fondu či dotačními programy v zemědělství.

Na programu by měla mít vláda také informaci o odchodu Nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče z funkce, skončit by měl ke konci ledna. Vláda se vrátí k projednávání návrhu zákona o ekodesignu výrobků, který má zajistit, že zboží nabízené na českém trhu bude v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí.

Kabinet se pak pravděpodobně rozhodne nevstupovat do řízení u Ústavním soudu, kde skupina senátorů navrhuje, aby soud zrušil krácení odměn u politiků, kteří paralelně působí v obecních a krajských samosprávách. Vláda projedná i dar hasičům v Severní Makedonii.

