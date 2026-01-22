Schodek letošního rozpočtu by měl být asi 310 miliard, zjistila ČT

Sestavování letošního státního rozpočtu jde do finále. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že na rok 2026 plánuje schodek přesahující 300 miliard korun. Podle informací ČT z více zdrojů zatím koalice počítá se sumou kolem 310 miliard. Už ve čtvrtek odpoledne projednají klíčový zákon ministři na neformálním zasedání. V pondělí ho pak chce vláda schválit oficiálně a ještě týž den ho poslat sněmovně.
Do zvýšení schodku se propíše snížení sociálních odvodů OSVČ. Ti od letoška platí 5720 korun měsíčně, kabinet Andreje Babiše (ANO) ale chce tuto sumu snížit na 5005 korun. „Znám jejich názory. Píší mi, ptají se, kdy už to bude. Dali jsme to jako naši nejvyšší prioritu, máme tam zpětnou účinnost,“ sdělila Schillerová.
Vládní strany chtějí, aby zákon platil zpětně od 1. ledna. Na jednání rozpočtového výboru návrh podpořili i někteří poslanci opoziční ODS, která ho v minulém volebním období jako vládní strana pomáhala prosadit. „To byl pro mě jeden z krvavých kompromisů – nebyl problém růst jako takový, ale ten skokový růst, který skutečně mohl dostat některé živnostníky na hranu životaschopnosti,“ řekl člen výboru Vojtěch Munzar (ODS).
Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) ale před snížením odvodů varuje. „Nízké odvody OSVČ mohou vést k tomu, a na to paní ministryně Schillerová zapomíná, že v budoucnu budou mít nízké důchody,“ upozorňuje.
Prosazení zákona by znamenalo prohloubení rozpočtového schodku zhruba o tři a půl miliardy korun ročně. „Snažím se vyjednávat s každou kapitolou a vyjednávám o úsporách. Ale pořád platí, že pod tři sta miliard (…) to bude velmi složité dostat,“ přiznala Schillerová po středečním jednání rozpočtového výboru sněmovny. Pro letošek ministryně financí podle informací ČT předběžně pracuje se schodkem kolem 310 miliard korun. Číslo aktuálně konkrétněji komentovat nechtěla.
Školství a doprava by si měly polepšit
Oproti návrhu rozpočtu, který předložila přechozí vláda Petra Fialy (ODS), by více peněz měla dostat ministerstva dopravy a školství.
„Pohybujeme se mezi dvaceti a třiceti miliardami, ovšem jsou tam věci, které jsou nejsmysluplnější,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
„Minimálně tři až čtyři miliardy korun je to, co bych považoval za optimální, abychom skutečně mohli pokrýt věci,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Naopak obrana by měla utratit méně, než plánovala Fialova vláda. Ministr Jaromír Zůna (za SPD) naznačil na úterním jednání výboru pro obranu, že místo 2,35 procenta HDP, které plánoval minulý kabinet, dá současná vláda na obranu o dvacet až třicet miliard méně. „V každém případě půjde o dodržení dvou procent (HDP) na obranu v souladu se zákonem o financování obrany,“ informoval Zůna.
Poslanci začnou v prvním čtení projednávat návrh státního rozpočtu na letošní rok 4. února. Definitivně budou tento klíčový vládní návrh schvalovat 4. března.
