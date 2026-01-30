Poslanci by měli dokončit úvodní debatu o novele k rychlejšímu povolování staveb

Poslanci by měli v pátek dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Zástupci koalice chtějí probrat v prvním čtení také změny pravidel sněmovního jednání k omezení možností obstrukcí, čemuž ve čtvrtek zamezila část opozice. Na programu je i senátní ústavní novela, jež dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslanci se k ní ale už možná nedostanou, první letošní řádná schůze dolní komory v pátek skončí.
O stavební novele diskutovali poslanci zhruba čtyři hodiny ve středu. Koaliční předloha má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Novela počítá se zřízením státní stavební správy. Opoziční poslanci navrhli vrátit novelu předkladatelům k dopracování, což je prakticky jiný způsob zamítnutí. Zajímalo je například to, kdo se na zpracování navrhovaných změn podílel a jaké budou dopady na veřejné rozpočty.
Navrhovaná změna sněmovních pravidel například omezuje řečníky při prosazování změn programu schůzí a dává sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Změny připravila skupina zákonodárců vládní koalice a opoziční ODS. Ve čtvrtek zamezily projednání novely kluby TOP 09 a KDU-ČSL.
Část opozičních frakcí má k některým novým omezením výhrady. Tvrdí navíc, že změny by měly platit až od příštího volebního období, nikoli téměř okamžitě po vyhlášení novely ve sbírce.
Možnost prověřování hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu NKÚ je v souladu s programem vlády ANO, SPD a Motoristů. Kabinet chce navíc zrušit od příštího roku televizní a rozhlasový poplatek. Opozice s tím nesouhlasí, obává se ohrožení nezávislosti dvojice veřejnoprávních médií.