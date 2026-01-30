Poslanci by měli dokončit úvodní debatu o novele k rychlejšímu povolování staveb


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci by měli v pátek dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Zástupci koalice chtějí probrat v prvním čtení také změny pravidel sněmovního jednání k omezení možností obstrukcí, čemuž ve čtvrtek zamezila část opozice. Na programu je i senátní ústavní novela, jež dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslanci se k ní ale už možná nedostanou, první letošní řádná schůze dolní komory v pátek skončí.

O stavební novele diskutovali poslanci zhruba čtyři hodiny ve středu. Koaliční předloha má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Novela počítá se zřízením státní stavební správy. Opoziční poslanci navrhli vrátit novelu předkladatelům k dopracování, což je prakticky jiný způsob zamítnutí. Zajímalo je například to, kdo se na zpracování navrhovaných změn podílel a jaké budou dopady na veřejné rozpočty.

Navrhovaná změna sněmovních pravidel například omezuje řečníky při prosazování změn programu schůzí a dává sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Změny připravila skupina zákonodárců vládní koalice a opoziční ODS. Ve čtvrtek zamezily projednání novely kluby TOP 09 a KDU-ČSL.

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích
Jednání Poslanecké sněmovny (29. ledna 2026)

Část opozičních frakcí má k některým novým omezením výhrady. Tvrdí navíc, že změny by měly platit až od příštího volebního období, nikoli téměř okamžitě po vyhlášení novely ve sbírce.

Možnost prověřování hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu NKÚ je v souladu s programem vlády ANO, SPD a Motoristů. Kabinet chce navíc zrušit od příštího roku televizní a rozhlasový poplatek. Opozice s tím nesouhlasí, obává se ohrožení nezávislosti dvojice veřejnoprávních médií.

Senát se postavil proti rušení televizních a rozhlasových poplatků
Česká televize

Aktuálně z rubriky Domácí

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování. Předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura zopakoval, že pro hnutí je nákup letounů F-35 nevhodný a příliš drahý.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Stát rozdává pokuty za nezalesněné mýtiny

Vlastníci lesů loni dostali dvacet pokut za nezalesnění mýtin, jde o nejvyšší počet od konce kůrovcové kalamity. Zhruba polovina byla v Jihomoravském a Zlínském kraji, Česká inspekce životního prostředí uložila pokuty ve výši 391 tisíc korun. Letos bude hříšníků nejspíš méně, novela zákona nově prodlužuje lhůtu o tři roky – pro zalesnění na pět let a pro zajištění porostů na deset. To podpoří mimo jiné takzvané přirozené zmlazení. Pokuty však i nadále hrozí těm, kdo včas nepokácí kůrovcem napadené kmeny.
před 5 hhodinami

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 6 hhodinami

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Umělá inteligence mění videa tak, že jim uvěříte. Ale nevěřte

Transformační nástroje umělé inteligence (AI) nabírají v posledních letech na popularitě. Upravit obrázek nebo video je možné pár kliknutími. Například, aby vypadalo jako japonská animace. Vyměnit se dá i pouhá jedna osoba ve videu – tak, že rozpoznat rozdíl je téměř nemožné. Téměř dokonalá jsou rovněž videa, kde AI simuluje pohyb. Některé aplikace navíc proměnu nabízejí v reálném čase a v přímém přenosu. Pro některé jejich tvůrce jde jen o hračku. Jiní v tom vidí nástroj, jak na internetu vydělávat peníze nebo tvořit deepfake známých celebrit. Podle odborníků je proto třeba si riziko podobných videí uvědomit. Na odhalení někdy zbývá jen selský rozum.
před 6 hhodinami

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
před 6 hhodinami

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský viněný v korupční kauze nemocnice je na svobodě. Byl posledním z obviněných, který zůstával ve vazbě, bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden. Ludvík dnes České televizi řekl, že zakázky neovlivňoval a úplatky nebral. Státní zástupkyně ale na jeho vině trvá.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
