Opozice bude ve sněmovně znovu žádat vysvětlení Macinkových zpráv pro Pavla


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Opozice bude ve středu ve sněmovně znovu žádat vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chce pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Následně se představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 rozhodnou, jak budou postupovat dál. Volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu.

V úterý opozice předčasně ukončila sněmovní jednací den potom, co koalice ANO, SPD a Motoristů možnost debaty o konfliktu nepřipustila. Ve středu se obdobný postup opozičních klubů spíše neočekává a sněmovna by mohla probrat i některé předlohy. Na programu by mělo být také například druhé kolo volby posledního ze čtyř místopředsedů dolní komory, v níž je jediným kandidátem předseda STAN Vít Rakušan. Předpokládá se, že spíše neuspěje stejně jako předminulý týden v prvním kole.

V Macinkových zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Zprávy Macinky prezident zveřejnil na sociální síti X. Ministr zahraničí v nich mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl šéf diplomacie.

„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic,“ uvedl Macinka. „Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ dodal.

Pavel tyto zprávy, které mu byly doručeny prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře, považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Uvedl to na úterním mimořádném brífinku. Macinka své výroky v komunikaci s Kolářem za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. Babiš nepokládá konflikt za správný a navrhuje společné jednání.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

Macinka bude jednat v Bruselu se šéfem NATO i šéfkou unijní diplomacie

Macinka ve středu také započne první pracovní návštěvu Bruselu, kde ho odpoledne čeká jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a eurokomisařkou pro rozšíření EU Martou Kosovou. Ve čtvrtek se šéf české diplomacie poprvé ve funkci zúčastní schůzky unijních ministrů zahraničí.

Co všechno chce šéf české diplomacie na středečních jednáních řešit, nebylo jasné; Černínský palác podrobnosti nezveřejnil. Na úterní tiskové konferenci nicméně Macinka zmínil, že by Ruttemu rád sdělil svůj postoj, že na letním summitu NATO v Turecku by Česko neměl reprezentovat prezident Pavel, neboť v rozporu s ústavou odmítá jmenovat členem vlády Turka.

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Podle Hradu je české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi hlavou státu a premiérem Babišem. Ten přitom dříve opakovaně řekl, že Česko bude na summitu NATO reprezentovat prezident.

Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl dříve prezident v dopise Babišovi.

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Výběr redakce

Ruský útok na vlak v Charkovské oblasti zabil pět lidí, uvádí úřady

Ruský útok na vlak v Charkovské oblasti zabil pět lidí, uvádí úřady

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zabít, míní Trump

Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zabít, míní Trump

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Při protestech v Íránu zemřelo podle AP přes šest tisíc lidí

Při protestech v Íránu zemřelo podle AP přes šest tisíc lidí

před 7 hhodinami
Zimní bouře si ve Spojených státech vyžádala už nejméně 35 obětí

Zimní bouře si ve Spojených státech vyžádala už nejméně 35 obětí

před 7 hhodinami
Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Opozice bude ve sněmovně znovu žádat vysvětlení Macinkových zpráv pro Pavla

Opozice bude ve středu ve sněmovně znovu žádat vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chce pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Následně se představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 rozhodnou, jak budou postupovat dál. Volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu.
před 1 hhodinou

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce využít všech možností, které opozice ve sněmovně má, aby jí premiér Andrej Babiš (ANO) a Macinka „vysvětlili vydírání prezidenta“. Babiš pozval prezidenta i ministra zahraničí na společné jednání. Macinkovy zprávy považuje za nešťastné, ne však za vydírání.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv. Pavel zprávy postoupí také právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil zprávy prezidentské kanceláři za politické vyjednávání. Dodal, že na summitu NATO by Česko prezident Petr Pavel neměl reprezentovat, neboť se „nepohybuje v ústavním rámci“, protože odmítá jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. Podle Hradu je ve věci prezidentovy účasti na summitu relevantní shoda mezi hlavou státu a premiérem. Pavel označil Macinkovy zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Obsah zpráv prošetří centrála proti organizovanému zločinu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Z obou stran byla překročena míra, hodnotí Nacher spor Macinky s Pavlem

Já bych určitě takovou SMS nepsal, uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) ke zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) určeným prezidentu Petru Pavlovi. „Na straně druhé bych zároveň SMS nezveřejnil,“ zkritizoval počínání hlavy státu. Podle Nachera byla z obou stran překročena míra. Přestože nesouhlasí se spoustou výroků a činů Filipa Turka (za Motoristy), šanci na ministerstvu by Turek podle něj dostat měl. Nacher to řekl v Interview ČT24, které moderovala Tereza Řezníčková. Tématem rozhovoru bylo také hospodaření kabinetu Andreje Babiše (ANO) a sestavení státního rozpočtu.
před 9 hhodinami

Poslanci řešili Macinkovy zprávy Pavlovi

Poslanci se v úterý na sněmovní schůzi měli původně věnovat novele stavebního zákona či návrhu na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami, nakonec se ale zabývali především kauzou zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prezidentovi Petru Pavlovi. Zástupci opozice Macinkovo jednání označili za bezprecedentní a vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby jej odvolal, pokud ministr nerezignuje sám.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Projev nezralosti a politické arogance, míní o Macinkovi Žantovský

Chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je projevem politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby. Macinka by měl zvážit setrvání ve vládě. V České televizi to řekl prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Reagoval tak na informace prezidenta Petra Pavla o textových zprávách, které mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře Macinka. Prezident považuje textové zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Politologové nepředpokládají konec koalice.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

Advokáti Tomáš Sokol a Jaroslav Ortman si myslí, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se zasláním aktuálních textových zpráv Hradu nedopustil vydírání ani jiného trestného činu. Oba poukázali na to, že pro naplnění skutkové podstaty vydírání by bylo zapotřebí násilí, pohrůžka násilí nebo pohrůžka jiné těžké újmy. Politický střet nelze za těžkou újmu považovat, podotkl Sokol.
před 12 hhodinami
Načítání...