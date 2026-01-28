Opozice bude ve sněmovně znovu žádat vysvětlení Macinkových zpráv pro Pavla

Opozice bude ve středu ve sněmovně znovu žádat vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chce pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Následně se představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 rozhodnou, jak budou postupovat dál. Volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu.
V úterý opozice předčasně ukončila sněmovní jednací den potom, co koalice ANO, SPD a Motoristů možnost debaty o konfliktu nepřipustila. Ve středu se obdobný postup opozičních klubů spíše neočekává a sněmovna by mohla probrat i některé předlohy. Na programu by mělo být také například druhé kolo volby posledního ze čtyř místopředsedů dolní komory, v níž je jediným kandidátem předseda STAN Vít Rakušan. Předpokládá se, že spíše neuspěje stejně jako předminulý týden v prvním kole.
V Macinkových zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Zprávy Macinky prezident zveřejnil na sociální síti X. Ministr zahraničí v nich mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl šéf diplomacie.
„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic,“ uvedl Macinka. „Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ dodal.
Pavel tyto zprávy, které mu byly doručeny prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře, považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Uvedl to na úterním mimořádném brífinku. Macinka své výroky v komunikaci s Kolářem za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. Babiš nepokládá konflikt za správný a navrhuje společné jednání.
Macinka bude jednat v Bruselu se šéfem NATO i šéfkou unijní diplomacie
Macinka ve středu také započne první pracovní návštěvu Bruselu, kde ho odpoledne čeká jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a eurokomisařkou pro rozšíření EU Martou Kosovou. Ve čtvrtek se šéf české diplomacie poprvé ve funkci zúčastní schůzky unijních ministrů zahraničí.
Co všechno chce šéf české diplomacie na středečních jednáních řešit, nebylo jasné; Černínský palác podrobnosti nezveřejnil. Na úterní tiskové konferenci nicméně Macinka zmínil, že by Ruttemu rád sdělil svůj postoj, že na letním summitu NATO v Turecku by Česko neměl reprezentovat prezident Pavel, neboť v rozporu s ústavou odmítá jmenovat členem vlády Turka.
Podle Hradu je české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi hlavou státu a premiérem Babišem. Ten přitom dříve opakovaně řekl, že Česko bude na summitu NATO reprezentovat prezident.
Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl dříve prezident v dopise Babišovi.