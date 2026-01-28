Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média


Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují za nepřijatelné.

Macinka se na brífinku vyjadřoval ke svému sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Někteří přítomní novináři ale upozornili na to, že do sálu nebyla vpuštěna redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná. Macinka důvod nevysvětlil. „Hrozní jsme, já vím. Další dotaz,“ řekl na otázku, proč některé novináře vyřadil z tiskové konference.

Brífink ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) ke sporu s prezidentem Pavlem
„Vážení představitelé ministerstva zahraničí, považujeme za nepřijatelné, aby na tiskovou konferenci ministra vlády České republiky nebyli vpuštěni novináři některých zpravodajských médií. A to bez jakéhokoli racionálního vysvětlení,“ stojí ve výzvě šéfredaktorů. Vyzvali proto resort, aby se příště podobných kroků zdržel. „A umožnil médiím informovat veřejnost bez selektivních omezení,“ dodali.

Pod výzvou jsou podepsaní Miroslav Benč z Novinek.cz, Robert Čásenský ze Seznam Zpráv, Petr Kain z Ekonomu, Michal Kubal z České televize, Radka Marková z ČTK, Jaroslav Mašek z Hospodářských novin, Michal Musil z Reportéra, Ondřej Suchan z ČRo Radiožurnál, Petr Šabata z Práva a Erik Tabery z Respektu.

Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy).

